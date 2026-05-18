Hlavním důvodem, proč dermatologové varují právě před jarním sluněním, je nepřipravenost naší pleti. Po měsících strávených pod vrstvami oblečení není kůže na přímé sluneční záření zvyklá a snadno se spálí. Sluneční paprsky sice k životu potřebujeme, ale denně stačí k syntéze vitamínu D pouhých 15 minut pobytu na slunci, a to mimo polední hodiny.
Dermatolog varuje: Jarní slunce je pro kůži šok. Většina lidí se maže špatně a riskuje zdraví i vrásky
S prvními hřejivými paprsky, které nás po dlouhé zimě vytahují do parků a na zahrádky, přichází i neviditelné nebezpečí. Zatímco toužebně čerpáme vitamin D přímo od zdroje, naše pokožka zažívá doslova šok. Jarní slunce je totiž mnohem zrádnější, než se na první pohled zdá. Podle odborníků se navíc stále potýkáme s tím, že se neumíme správně chránit a v široké nabídce přípravků často tápeme.
Jak si správně vybrat? Číslo SPF není jen marketing
Výběr správného faktoru (SPF) je pro zdraví pokožky klíčový, přesto v něm většina lidí chybuje. Číslo SPF v podstatě určuje, kolikrát déle můžete díky krému zůstat na slunci vzhledem ke svému fototypu. Už jen každodenní používání ochranného krému s faktorem alespoň SPF 15 dokáže snížit riziko vzniku melanomu o více než 50 procent. Přesto mnoho lidí ochranu podceňuje až do chvíle, kdy udeří tropické teploty.
„Na pozoru musí být lidé s velmi světlou kůží (fototyp I) a ti, kteří mají mnohočetná znaménka, případně u nich někdo v rodině prodělal rakovinu kůže. Zde opravdu platí přísná doporučení při pobytu na slunci a opalování není vhodné ani 15 minut. Fototyp I charakterizuje velmi světlá, pihatá pokožka, zrzavé nebo velmi světlé blond vlasy. Pokožka prakticky nikdy nezhnědne,“ vysvětluje dermatolog MUDr. Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.
V našem klimatickém pásmu je pro jaro a léto (pokud se zrovna cíleně neopalujete) ideální SPF 25. Pokud ale vyrážíte k vodě nebo na hory, sáhněte minimálně po SPF 50, jinak riskujete předčasné stárnutí pleti. Na paměti však mějte, že faktor by nikdy neměl klesnout pod 15, a to ani u jedinců s tmavší pokožkou.
Trend jménem „přírodní ochrana“: Čechy láká, ale váhají
Češi se při výběru kosmetiky stále častěji zajímají o složení a vyhledávají produkty s šetrnějším složením. Podle dostupných průzkumů má o přírodní kosmetice povědomí více než polovina populace, pravidelně ji však používá jen menší část zákazníků.
A právě léto je obdobím, kdy lidé složení kosmetiky řeší intenzivněji. Pokožka je během horkých měsíců totiž více namáhána sluncem, potem, chlórem i častějším sprchováním. „Spotřebitelé dnes nehledají jen marketingové sliby. Zajímají je hlavně praktické vlastnosti produktů – tedy funkčnost, šetrnost k pokožce a rozumný poměr ceny a kvality,“ vysvětluje Martin Mates z Econea.
Jedním z hlavních problémů zůstává orientace v nabídce. Mnoho lidí si není jistých, jak poznat skutečně přírodní produkt, a často neví, podle čeho se rozhodnout. Přetrvává také přesvědčení, že přírodní kosmetika je výrazně dražší než běžné alternativy, což část zákazníků od nákupu odrazuje. Podle odborníků se však cenové rozdíly postupně snižují a zájem o transparentní složení i šetrnější produkty dlouhodobě roste.
Jak tedy vybírat a „nespálit“ se?
Při výběru nehleďte na „eco“ obaly, ale na bezpečné složení a funkční přínosy. Ačkoliv se přírodní kosmetika může zdát dražší, za srovnatelnou cenu nabízí vyšší přidanou hodnotu pro zdraví bez zbytečné chemie. Nejsnazší cestou je nákup u specializovaných prodejců, kteří za vás ověřují složení i funkčnost, takže získáte garanci kvality i ochrany bez nutnosti studovat etikety.
UV záření jako hlavní viník vrásek
Ochrana před sluncem není jen otázkou prevence rakoviny, ale i krásy. Věděli jste, že až 90 procent známek stárnutí kůže, jako jsou vrásky či pigmentové skvrny, má na svědomí právě UV záření? Paprsky pronikají hluboko do pokožky, uvolňují volné radikály a urychlují tzv. fotostárnutí. Lidé, kteří se poctivě mažou SPF krémy každý den, vykazují o 24 procent menší stárnutí pleti než ti, kteří ochranu zanedbávají.
Pozor na děti a nejčastější chyby při mazání
Dětská kůže je extrémně zranitelná a neumí se UV záření bránit. Silné spálení v dětství může mít fatální následky v podobě kožních nádorů v dospělosti.
- Děti do jednoho roku by se vůbec neměly pohybovat na přímém slunci.
- Doporučují se speciální oděvy s UV ochranou a certifikované brýle.
- Zlaté pravidlo aplikace: Krém nanášejte minimálně 20 minut předem, aby se stihl vstřebat
Mýtus o kosmetických zákrocích
Mnoho lidí se domnívá, že v létě nelze podstupovat zákroky jako odstraňování znamének. Dermatolog MUDr. Jan Kučera to ale vyvrací. Podle něj je to mýtus – v Kalifornii nebo Emirátech se tyto zákroky dělají celoročně. Stačí se pak jen důsledně chránit SPF krémy a nechodit na přímé slunce.
První pomoc, když se spálíte
Pokud to přesto se sluníčkem přeženete, první pomocí je chlazení – vlažná sprcha nebo studené obklady. Následně kůži ošetřete přípravkem s panthenolem nebo aloe vera. Objeví-li se puchýře, nikdy je nepropichujte kvůli riziku infekce a raději vyhledejte lékaře. Do úplného vyhojení se pak slunci vyhýbejte úplně.
Léto bez zbytečné chemie a se zdravou kůží začíná u informovaného výběru. Ať už sáhnete po prověřené přírodní kosmetice, nebo konvenčních krémech, nejdůležitější je začít včas – tedy hned s prvními jarními paprsky.