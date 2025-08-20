Dělá krásná pozadí: „Král celulitidy“ pomáhá ženám s pomerančovou kůží. Bez skalpelu

Říkají mu „Král celulitidy“ – a není divu. Brazilský lékař Roberto Chacur dokázal během dvaceti let vyvinout metodu, která pomohla více než 10 tisícům žen zbavit se pomerančové kůže na stehnech a hýždích. A to bez operace, řezů či nutné rekonvalescence.
Reklama
Šestačtyřicetiletý lékař z Ria de Janeira je dnes hvězdou sociálních sítí, na Instagramu má téměř půl milionu sledujících. Jeho pacientky o něm mluví s vděčností: tvrdí, že jim navrátil svobodu – svobodu nosit, co chtějí, cítit se dobře v plavkách či v těsných šatech a znovu se mít rády. „Celulitida není jen estetický problém,“ vysvětluje doktor. „Ovlivňuje to, jak žena vnímá samu sebe i jak vystupuje před světem.“
Chacurův postup nese název GoldIncision. Spojuje biostimulaci kolagenu s precizním manuálním uvolněním vazivových pruhů pod kůží, které způsobují typické dolíčky. Výsledek? Vypnutější pokožka a hladší silueta. V roce 2023 byla tato metoda vyhlášena nejlepším neinvazivním zákrokem na tělo na světě.
Reklama
Dnes už má lékař síť klinik a více než třicítkou spolupracujících lékařů, kteří jeho techniku provádějí. A i když sám nikdy celulitidou netrpěl, přiznává, že právě proto chtěl ženám nabídnout efektivní a šetrné řešení problému, který medicína dlouho považovala za neřešitelný. „Po tolika letech přijímám přezdívku ‚Král celulitidy‘ s hrdostí,“ říká. „Je to cesta, na kterou jsem pyšný – pro sebe i pro tisíce žen, které jsem ošetřoval. Ať už jde o triatlon, nebo práci v ordinaci, cíl je vždy stejný: podat ten nejlepší výkon.“
Celulitida: strašák v zrcadle i běžná součást ženského těla
Celulitida – známá také jako „pomerančová kůže“ – je jedním z nejčastějších estetických problémů, které trápí ženy po celém světě. Objevuje se nejčastěji na stehnech, hýždích, břiše či pažích a projevuje se nerovným povrchem pokožky způsobeným tukovými buňkami tlačícími proti vazivovým pruhům pod kůží. Podle odborníků se s celulitidou setká až 90 % žen bez ohledu na věk či váhu. Její výskyt totiž úzce souvisí s hormonálními změnami, genetikou a také s životním stylem. Estrogen podporuje ukládání tuku v typicky ženských partiích, a proto se celulitida objevuje častěji u žen než u mužů.
Úplně „vyléčit“ celulitidu běžně dostupnými prostředky nelze, lze ji však zmírnit. Pomáhá pravidelný pohyb, dostatečný pitný režim, vyvážená strava a péče o pokožku. Je důležité si připomenout, že celulitida je zcela běžná a přirozená. Neznamená, že se o sebe žena nestará, a neubírá nic na její kráse. Společenský tlak na „dokonalé“ tělo však často vytváří pocit, že by se za ni měla stydět – a to je mýtus, který je dobré bourat. Celulitida může být nepříjemná, ale rozhodně není ostudou. Naopak: přijmout ji jako součást svého těla může být prvním krokem k větší spokojenosti a zdravému sebevědomí.
Mohlo by vás zajímat
Reklama