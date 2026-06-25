„Lidé si změny tělesného pachu často vysvětlují stresem, teplým počasím, horší hygienou nebo tím, co jedli. Někdy je to pravda, ale pokud se pach změní náhle, aniž by člověk znal příčinu, nebo přetrvává delší dobu, je vhodné zpozornět. Organismus si tím může říkat o pozornost dříve, než se objeví další obtíže. Prvním krokem nemusí být hned návštěva ordinace. V online poradně Lékárna.cz dokážeme často už z popisu obtíží pomoci rozlišit, zda jde o běžnou reakci organismu, nebo zda má smysl zaměřit se například na hladinu krevního cukru, funkci ledvin či další zdravotní parametry,“ říká PharmDr. Kamila Horníčková.
Dech po odlakovači nebo čpavkový zápach moči? I pach může upozornit na zdravotní problém
Acetonový dech připomínající odlakovač na nehty, moč se silným čpavkovým zápachem nebo náhlá změna tělesného pachu. Odborníci upozorňují, že změny pachu dechu, potu nebo moči mohou být indikátorem zdravotních potíží není radno je přehlížet.
Acetonový dech není jen důsledek diety
„Jedním z nejznámějších, ale zároveň často podceňovaných signálů je sladký nebo acetonový dech připomínající přezrálé ovoce či odlakovač na nehty. Vzniká při zvýšené tvorbě ketolátek a může se objevit například při dlouhodobém hladovění, ketogenní dietě nebo špatně kompenzované cukrovce. Pokud se k acetonovému dechu přidá výrazná žízeň, únava, hubnutí nebo časté močení, je vhodné nechat zkontrolovat hladinu krevního cukru. Právě tato kombinace příznaků může upozorňovat na poruchu metabolismu glukózy. Opakovaně se setkávám s tím, že lidé podobné příznaky dlouho podceňují, přestože právě kontrola krevního cukru může přinést rychlou odpověď na jejich obtíže,“ vysvětluje Horníčková. Vedle změn dechu lidé často řeší také nadměrné pocení, náhlou změnu tělesného pachu nebo neobvyklý zápach moči.
Ne každá změna tělesného pachu souvisí s hygienou
„Pach těla mohou ovlivnit hormonální změny během puberty, těhotenství nebo menopauzy, ale také některé léky a doplňky stravy. Svou roli mohou hrát antibiotika, antidepresiva, vitaminy skupiny B nebo vysoké dávky cholinu. Setkáváme se také s dotazy na změny pachu moči po užívání vitamínů nebo doplňků stravy. Ve většině případů nejde o nic nebezpečného, ale pokud si člověk není jistý, je vhodné poradit se s farmaceutem. Lidé bývají překvapeni také tím, že změnu pachu může způsobit samotná dehydratace. Koncentrovanější moč pak získává výraznější čpavkový zápach, aniž by za tím muselo být onemocnění. Typickým příkladem jsou také vitaminy skupiny B, po kterých může moč získat výraznější zbarvení i specifický pach. Lidé se často obávají zdravotního problému, přitom jde o očekávaný důsledek užívání doplňku stravy. Lidé mají obavu, že se u nich objevila zdravotní komplikace, přitom ve většině případů jde o běžnou reakci organismu na užívané vitaminy nebo doplňky stravy,“ doplňuje Horníčková.
Náhlá nebo dlouhodobá změna pachu bez zjevné příčiny si zaslouží pozornost
Varovným signálem může být dlouhodobě přetrvávající amoniakový zápach dechu, který může souviset s nedostatečným příjmem tekutin nebo problémy s ledvinami. Pozornost si zaslouží také výrazně zapáchající moč doprovázená pálením při močení, bolestí v podbřišku nebo horečkou. „Krev v moči by pak nikdy neměla být přehlížena a vždy vyžaduje lékařské vyšetření,“ upozorňuje Horníčková.
Pokud si lidé nejsou jistí, zda změna pachu souvisí s běžnými okolnostmi, užívanými přípravky nebo zdravotním problémem, mohou se obrátit na svého praktického lékaře. Včasná konzultace často pomůže odlišit běžný stav od situace, která si zaslouží další vyšetření.