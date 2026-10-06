Když v supermarketu vybíráme minerální vodu, naše oči většinou zamíří na celkový obsah rozpuštěných látek na obalu. Podléháme přitom představě, že čím vyšší číslo na etiketě najdeme, tím více prospěšných látek do těla dostaneme. Lékařská fyziologie však nabízí zcela jiný pohled. Údaje na obalu totiž říkají pouze to, co vypijeme, nikoli to, jak s těmito látkami náš organismus naloží.
Co si vaše tělo skutečně vezme z lahve minerálky? Výsledky unikátní české studie překvapí
Sáhnout po lahvi minerální vody je pro mnohé z nás automatickým krokem ke zdravějšímu životnímu stylu. Často ji ale vybíráme jen podle etikety. Co se s minerály skutečně děje po napití? Nová vědecká studie sledovala jejich cestu lidským tělem a přináší zajímavá zjištění, která mohou změnit pohled na každodenní pitný režim, vitalitu i krásu.
Když v supermarketu vybíráme minerální vodu, naše oči většinou zamíří na celkový obsah rozpuštěných látek na obalu. Podléháme přitom představě, že čím vyšší číslo na etiketě najdeme, tím více prospěšných látek do těla dostaneme. Lékařská fyziologie však nabízí zcela jiný pohled. Údaje na obalu totiž říkají pouze to, co vypijeme, nikoli to, jak s těmito látkami náš organismus naloží.
Obrovskou výhodou přírodních minerálních vod je fakt, že se v nich minerály vyskytují ve formě volných iontů, což tělu zásadně usnadňuje jejich přechod přes střevní stěnu přímo do krevního oběhu. „Přírodní minerální vodu obvykle posuzujeme podle údajů na etiketě. To je ale pouze informace o obsahu. Důležité je, že minerální látky jsou v přírodních minerálních vodách v disociované formě, která umožňuje jejich rychlé a efektivní vstřebávání,“ vysvětluje prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., přednosta Fyziologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.
Mnozí z nás navíc zaměňují pojem vstřebání s tím, jak tělo minerální látku vnitřně zpracuje. Pokud se po vypití minerální vody objeví část minerálů v moči, neznamená to, že nápoj byl zbytečný. Naopak je to jasný důkaz toho, že minerál byl úspěšně vstřebán ze střeva do krevního oběhu a tělo dostalo příležitost jej využít.
„Vstřebat totiž neznamená totéž co využít. Aby mohl organismus minerální látku využít, musí se nejprve vstřebat přes střevní stěnu do vnitřního prostředí. Co se nevstřebá, odchází převážně stolicí. Teprve se vstřebanou látkou může tělo podle aktuální potřeby dále hospodařit – distribuovat ji do tkání, využít v metabolických procesech, zadržet nebo uložit do zásob, případně vyloučit její přebytek močí,“ objasňuje biochemička RNDr. Michaela Bebová.
Tělo není jako precizně řízený orchestr
Vědecká studie s názvem RETAIN sledovala dospělé účastníky, kteří po dobu jednoho měsíce denně pili 1,5 litru jedné ze tří běžně dostupných minerálních vod s odlišným složením – od slabě mineralizované Dobré vody přes středně mineralizovanou Mattoni až po silně mineralizovanou Poděbradku. Vědci pravidelně odebírali vzorky krve i moči, aby zmapovali celou cestu minerálů tělem.
Výsledky krevních testů ukázaly, že hladiny klíčových minerálů, jako jsou vápník, hořčík, sodík či draslík, zůstávaly u všech účastníků stabilní. Lidský organismus totiž funguje jako dokonale vyladěný systém, který si úzkostlivě chrání rovnováhu vnitřního prostředí neboli homeostázu.
„Lidské tělo není pasivní nádoba, do které nalejeme určité množství minerálních látek s očekáváním, že se následně objeví v krvi a pak jsou vyloučeny močí. Lidské tělo je extrémně komplikovaně a velmi přesně regulovaný systém,“ připomíná profesor Babula.
Hlavní práci odvádějí ledviny, které denně přefiltrují přibližně 180 litrů primární moči a přesně dávkují, které ionty vrátí zpět do krevního oběhu a které pošlou z těla ven podle toho, co zrovna potřebujeme. Pravidelný pitný režim navíc u všech účastníků vedl k méně koncentrované moči, což potvrzuje celkové zlepšení hydratace organismu.
Křemík v hlavní roli: Tajný elixír pro pleť, vlasy i kosti
Nejvýraznějším konkrétním zjištěním celé studie se stal stopový prvek křemík. Zatímco o významu vápníku a hořčíku slýcháme často, křemík stál dlouho neprávem v pozadí. Přitom právě on tvoří základní stavební kmen pro tvorbu kostní hmoty, chrupavek, ale i pro pružnost naší kůže, sílu nehtů a lesk vlasů.
Ve studii RETAIN se ukázalo, že minerální voda Mattoni s nejvyšším obsahem křemíku způsobila jeho výrazně vyšší vylučování močí, což potvrdilo vynikající vstřebatelnost křemíku z vody ve formě kyseliny orthokřemičité. Biologická dostupnost křemíku z minerální vody dosahuje až padesáti procent, což je podstatně více než u větších pevných forem v rostlinných potravinách.
V průběhu čtyř týdnů navíc vylučování křemíku v moči postupně klesalo, což dokazuje, že si tělo část vstřebaného křemíku začalo ukládat a využívat v tkáních. „Konkrétním příkladem toho, jak organismus s přijatými minerálními látkami hospodaří, byl ve studii křemík. Právě jeho se týkal nejrobustnější specifický nález studie. Po zohlednění koncentrace moči přetrval rozdíl mezi skupinami pouze u křemíku. To podporuje závěr, že se z vody dobře vstřebal. Zároveň jeho koncentrace v moči v průběhu studie postupně klesala, což může ukazovat na to, že organismus část vstřebaného křemíku dále využíval, například v kostní a pojivové tkáni,“ doplňuje výsledky profesor Babula.
Jak pít s rozumem a vyhnout se nebezpečným extrémům
Správná hydratace není o bezhlavém polykání litrů vody ani o přísných tabulkách. V běžném životě se přesto často dopouštíme zásadních chyb, které naší kráse ani zdraví neprospívají. „Ve své praxi nejčastěji vidím dva extrémy. Prvním je dlouhodobě nízký příjem tekutin během dne a následná snaha dohnat pitný režim až večer. Druhým je příliš rigidní přístup, kdy se člověk snaží za každou cenu splnit univerzální počet litrů bez ohledu na svou tělesnou konstituci, fyzickou aktivitu nebo počasí,“ popisuje expertka na výživu a dietetiku Markéta Gajdošová, NutrSc, RDN.
Klíčem k úspěchu je pít průběžně po malých doušcích během celého dne, protože napít se do zásoby jednoduše nelze. Pokud totiž naráz vypijeme litr vody, ledviny dostanou signál k rychlému vyloučení a tekutina proběhne tělem bez užitku. Pro běžné každodenní pití jsou ideální slabě a středně mineralizované vody, které tělu dodávají potřebné elektrolyty bez zbytečné zátěže.
Silně mineralizované vody mají své místo hlavně při zvýšených ztrátách tekutin – při fyzické námaze, v letních vedrech nebo během rekonvalescence. „Smyslem přitom není hledat jednu nejlepší minerálku, ale vybírat podle konkrétního složení, situace a potřeb člověka. Obecně platí, že pro každodenní pitný režim zdravého člověka jsou praktické zejména slabě a středně mineralizované vody – silně mineralizované vody mají své místo při zvýšených ztrátách tekutin a minerálních látek,“ shrnuje závěrem Markéta Gajdošová. Přírodní minerální voda tak představuje přirozenou a elegantní cestu, jak spojit hydrataci s péčí o tělo i krásu zevnitř.