„Káva prošla za poslední tři desetiletí zásadní vědeckou rehabilitací a dnes patří k jedné z nejlépe prozkoumaným potravinám na světě,“ blahořečí nutriční terapeutka Jana Kolrusová na adresu oblíbeného moku. Pro celou řadu z nás pak tento nápoj představuje vůbec nejvýznamnější zdroj antioxidantů v běžném jídelníčku. Kávové zrno totiž ukrývá stovky biologicky aktivních látek, mezi nimiž vyniká silný antioxidant kyselina chlorogenová.
Co se ve vašem těle děje po prvním loku kávy? Důvody, proč si ji přestat vyčítat a vytěžit z ní maximum
Bývala zatracovaným zlozvykem, dnes ji věda oslavuje jako malý zdravotní zázrak. Pro většinu z nás představuje ranní šálek kávy nepostradatelný rituál, chvilku pro sebe a příjemný start nového dne. Co se ale v našem těle děje po prvním loku a jak z tohoto lahodného nápoje vytěžit maximum pro zdraví, energii i duševní pohodu?
„Káva prošla za poslední tři desetiletí zásadní vědeckou rehabilitací a dnes patří k jedné z nejlépe prozkoumaným potravinám na světě,“ blahořečí nutriční terapeutka Jana Kolrusová na adresu oblíbeného moku. Pro celou řadu z nás pak tento nápoj představuje vůbec nejvýznamnější zdroj antioxidantů v běžném jídelníčku. Kávové zrno totiž ukrývá stovky biologicky aktivních látek, mezi nimiž vyniká silný antioxidant kyselina chlorogenová.
Ta chrání buňky před oxidačním stresem, zpomaluje vstřebávání glukózy ze střeva do krve, pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru i inzulinu a podporuje přirozený metabolismus tuků. Pravidelná konzumace dvou až čtyř šálků kvalitní kávy denně bývá v populačních studiích spojována s nižším rizikem diabetu druhého typu, onemocnění jater i neurodegenerativních chorob.
„Z pohledu nutričního terapeuta ale vždy zdůrazňuji jednu věc – káva není lék ani zázračný elixír. Je jedním z dílků celé mozaiky zdravého životního stylu,“ vysvětluje nutriční terapeutka Jana Kolrusová s tím, že největší přínos má káva tehdy, když ji doprovází kvalitní strava, dostatek pohybu a spánku.
Jak kofein pracuje s naší energií
V lidském těle kofein působí především na nervovou soustavu tím, že blokuje účinek adenosinu – látky, jež se během dne hromadí v mozku a signalizuje únavu. Jakmile kofein obsadí jeho receptory, mozek únavu na čas přestane vnímat, což vede k vyšší bdělosti, soustředění a lepší náladě podpořené dopaminem a adrenalinem. „Je ale důležité si uvědomit, že kofein energii nevytváří. Pouze dočasně potlačí pocit vyčerpání. Pokud jsme dlouhodobě nevyspalí nebo vyčerpaní, žádná káva kvalitní spánek nenahradí,“ upozorňuje Jana Kolrusová.
První účinky pocítíme během patnácti až třiceti minut a nejvyšší hladiny kofeinu v krvi dosahujeme přibližně za hodinu. Z pohledu spánkové hygieny by měl poslední šálek padnout nejméně šest hodin před usnutím. „Často slýchám větu: ‚Já po kávě usnu úplně bez problémů.‘ To ale ještě neznamená, že kofein neovlivnil kvalitu spánku. Může snížit podíl hlubokých spánkových fází, takže se ráno probudíme méně odpočatí, aniž bychom věděli proč,“ dodává odbornice.
Mýty o odvodnění a tajemství správného výběru
Mezi nejčastější mýty patří představa, že káva organismus silně odvodňuje. Kofein má sice mírný močopudný účinek, ale u pravidelných konzumentů si tělo na tento efekt zvykne, takže káva nepředstavuje riziko dehydratace. Sklenice čisté vody k šálku je přesto skvělým zvykem pro celkovou hydrataci i chuťový zážitek. Překvapením bývá i srovnání espressa a filtrované kávy.
Espresso má sice vyšší koncentraci kofeinu na mililitr, ale z důvodu malého objemu obsahuje v šálku zhruba 60 až 80 miligramů kofeinu. Velký hrnek filtrované kávy v sobě naopak ukrývá díky delší extrakci a objemu 120 až 200 miligramů kofeinu. „Podle mě bychom měli vybírat kávu podobně jako kvalitní víno nebo olivový olej. Když už si chceme dopřát každodenní rituál, měl by stát na kvalitních surovinách,“ radí Jana Kolrusová.
Funkční nápoje pro moderní ženu
Káva dnes překračuje hranice běžného povzbuzení a stává se součástí funkční výživy. Na trhu se objevují inovativní spojení, jako je ekvádorská Arabica s jemně praženým kořenem pampelišky, jenž podporuje normální činnost jater i trávení. Pro náročné pracovní dny, kdy je potřeba energie navíc, je skvělou volbou kombinace prémiové kávy s guaranou pro pozvolnější uvolňování energie a L-theaninem pro klidné soustředění bez neklidu či třesu.
„Jako nutriční terapeutka jsem přesvědčená, že funkční potraviny mají smysl pouze tehdy, když stojí na kvalitních surovinách a respektují potřeby lidského organismu. Dobrá káva by nás neměla jen probudit. Měla by být každodenním rituálem, který tělu přináší energii, radost i přirozené benefity ukryté v kvalitních přírodních surovinách,“ uzavírá Jana Kolrusová.
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Zdroj: autorský článek