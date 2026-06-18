Tahle proměna patřila k těm, na které se v Extrémních proměnách jen tak nezapomíná. Jaroslav Krempaský z Košic vstupoval do pořadu jako jeden z nejtěžších účastníků v historii. Bylo mu teprve dvaadvacet let a vážil 265 kilogramů. Maroš Molnár se mu snažil pomoci všemi možnými způsoby, jenže tentokrát narazil na tvrdý odpor, výmluvy i opakované selhání.
Co se s ním stalo? Po ostudném konci v Extrémních proměnách se po Jaroslavovi slehla zem
V Extrémních proměnách patřil k nejtěžším účastníkům historie, jenže místo velkého vítězství přišlo tvrdé selhání. Jaroslav Krempaský nedosáhl na vysněný galavečer a po odvysílání dílu se ještě nějaký čas bránil kritice. Pak ale zmizel ze sociálních sítí i ze života Maroše Molnára. Co se s ním stalo?
Maroš zvolil tvrdý přístup hned na začátku
Už při prvním setkání bylo jasné, že trenér zvolí hodně ostrý přístup. Před Jaroslavovou partnerkou mu bez obalu připomněl, kam ho jeho váha a způsob života dostaly.
„Jaro, pověz mi ještě jednu věc, tuto mladou holku nemůžeš ani uspokojit s takovou váhou. Chápeš, vždyť co ona má z tebe? S touto váhou se chceš postarat o mladou holku? Chcete mít možná někdy děti, kurde, jak to chceš dokázat, když budeš jen doma sedět a hrát hry a sedět na gauči?“ udeřil Maroš na Jaroslava.
Jaroslav tehdy sliboval, že tentokrát opravdu zabere. Jenže slova se velmi rychle rozešla s realitou. Už během úvodního bootcampu nepřišel na ranní trénink a nechal kouče marně čekat. „Jaro už tu 14 minut měl dělat kardio, ale bohužel tu není. To se, přísahám bohu, ještě asi nikomu nestalo,“ kroutil nevěřícně hlavou zklamaný Maroš.
Sliby rychle vystřídaly výmluvy
Postupně začalo být zřejmé, že mladý muž hubnutí nebere tak vážně, jak tvrdí. Na váženích nesplňoval stanovené cíle, přibývaly výmluvy a ukázalo se, že o cvičení nemluví pravdu. Přesto mu Molnár dával další šance. Jaroslav si dokonce mohl sám určit další milník, jenže ani ten nedokázal splnit.
Trenér už pak nešetřil slovy. Snažil se mu ukázat, že nejde o soutěžní úkol, ale o život. „Já ti chci pomoci, abys začal normálně existovat, vždyť ty máš milion omezení. Postel nemůžeš mít normální, máš naskládané doma matrace, na záchod si nemůžeš sednout na normální, osprchovat se neumíš…,“ říkal mu Maroš.
Když selhání pokračovala i po devíti měsících, Molnár už mluvil o hazardu se zdravím. Jaroslav se bránil tím, že jídelníček porušuje kvůli frustraci a pocitu, že mu nikdo nevěří. Maroš mu přesto nabídl ještě jednu motivaci: pokud se dostane na 160 kilogramů, bude mít galavečer. Jenže po návratu domů Jaroslav před přítelkyní spustil úplně jinou řeč.„Ať se po*erou všichni. Na těch 160 kil to dám i bez jeho pomoci. Dop*či s vyje*anými tabulkami, ty ko*ote. Nas*ali mě tak, že pokračuju dál, ale bez Maroše, díky bohu. Tak jsem to chtěl, začít sám,“ zuřil Jaroslav.
Jenže ani tentokrát se žádný zázrak nestal. Před koncem proměny se přestal ozývat, a tak za ním Maroš přijel osobně. Váha ukázala 208 kilogramů. Jaroslav se sice výrazně zmenšil, ale na stanovený cíl nedosáhl. Nedostal konzultaci u chirurga a nekonal se ani slavnostní galavečer.
Po odvysílání se bránil kritice
Po odvysílání dílu se na něj snesla vlna kritiky. Jaroslav na ni ještě nějaký čas reagoval na sociálních sítích a tvrdil, že v hubnutí pokračuje. „Nebojte se, všechny ty hate komentáře mě jen nakopávají a jinak pokračuji dál v tom, co jsem začal, ať lidé, co tu píšou, že jsem se vyžral zpátky a jsem prý ještě horší, tahají sáňky po zemi. Já si nedělám reklamu, mně je u pr*ele, kolik mám sledujících. Jen chci poukázat primitivním lidem, co tu píšou s*ačky, že makám na sobě dál a jdu za svým cílem,“ vzkázal.
Pak se po něm slehla zem
Později se ale ze sociálních sítí stáhl a dnes už o něm není téměř slyšet. Neozval se ani Maroši Molnárovi, kterého to podle jeho slov mrzelo.
„To, že selhal, je výsledek jeho postoje. Nedokázal věřit tomu, že když bude opravdu poctivě makat a trénovat a bude mít silné morální vlastnosti a vůli, tu proměnu je schopný dotáhnout do úspěšného konce. Možná, pokud by vyrůstal a byl v jiném prostředí, kde všichni překonávají překážky, ta jeho proměna by byla, dá se říct, dokonalá. I navzdory tomu, že jsem se mu nabídl zůstat s ním v bytě celý měsíc, abychom byli spolu trénovali a aby jedl to, co mu navařím, tuto výzvu nepřijal. Po show se neozval, slíbil mi nějaké věci, z čehož jsem jemně smutný, musím to však brát tak, jak to je,“ prozradil Maroš.
Vztah ustál nevěru i pád v Extrémních proměnách
Jistou stopu ale nakonec nabídly sociální sítě jeho tehdejší přítelkyně Ivany. Právě z nich vyplývá, že dvojice spolu zřejmě zůstala i dlouho po natáčení, přestože jejich vztah prošel hned na začátku Extrémních proměn velmi náročnou zkouškou.
Zatímco byl Jaroslav na úvodním bootcampu, Ivana ho podle toho, co v pořadu zaznělo, podvedla. I tuto krizi ale pár očividně ustál. Ivana totiž k jednomu ze společných příspěvků napsala: „9 let s ním. Moje všechno. Miluji nejvíc na světě. Můj bláznivý kluk.“