Na rozdíl od většiny ovoce, u kterého netrpělivě vyhlížíme krátké období sklizně, citronovník disponuje unikátní vlastností zvanou remontace. V oblastech s příznivým klimatem, jako je Středomoří, dokáže strom kvést a tvořit plody prakticky nepřetržitě. Na jediné větvi tak můžete často spatřit omamně vonící květy i plně dozrálé citrony.
Citron jako prevence civilizačních chorob. Pomáhá ledvinám i kardiovaskulárnímu systému
Pro valnou většinu z nás je citron jen běžnou komoditu, která v lednici čeká na chvíli, kdy nás přepadne nachlazení nebo chuť na čaj. Ve skutečnosti je však tento jasně žlutý plod, botanicky známý jako Citrus limon, výsledkem fascinujícího křížení původního citroníku a limetky. Jeho role v naší stravě a zdraví je však mnohem hlubší, než by napovídala jeho kyselá chuť.
Díky této přirozené kontinuitě nepotřebují citrony z evropské produkce, například z Itálie či Španělska, dlouhé měsíce v chladírenských skladech. Tato „bezsezonnost“ z nich dělá unikátní zdroj čerstvých látek po celých dvanáct měsíců, což je v kontrastu například s jablky, u kterých po sezoně nevyhnutelně dochází k poklesu kvality vlivem skladování.
Nutriční alchymie pod žlutou slupkou
Citron je z 88–89 % tvořen vodou, ale zbývajících pár procent je nabito životně důležitými látkami. Jeden velký citron bez kůry obsahuje přibližně 44,5 mg vitaminu C, což představuje téměř polovinu doporučené denní dávky pro dospělého člověka. Kromě toho v něm najdeme draslík, který je klíčový pro zdraví srdce a krevní tlak, a vitamin B6, jenž pomáhá tělu přeměňovat potravu na využitelnou energii.
Z hlediska sacharidů jde o ovoce s nízkým glykemickým indexem, které nezpůsobuje prudké výkyvy hladiny cukru v krvi. Hlavním typem vlákniny v citronu je pektin. Tato rozpustná vláknina hraje důležitou roli v trávení, protože dokáže zpomalit vstřebávání cukrů a škrobů, a navíc slouží jako potrava pro prospěšné bakterie v našich střevech.
Více než prevence rýmy: Terapeutické účinky
Odborníci na výživu zdůrazňují, že přínosy citronu sahají daleko za hranice posílení imunity.
- Ochrana kardiovaskulárního systému: Pravidelná konzumace ovoce bohatého na vitamin C je spojována se snížením rizika ischemické choroby srdeční a mrtvice. Citrony obsahují rostlinné sloučeniny jako hesperidin a diosmin, které posilují krevní cévy a mohou bránit vzniku aterosklerózy.
- Boj s ledvinovými kameny: Kyselina citronová zvyšuje objem moči a její pH, čímž vytváří prostředí, které brání tvorbě krystalů způsobujících bolestivé kameny. V urologii se pro tento přístup dokonce vžil termín „lemonade therapy“.
- Efektivní vstřebávání železa: Nedostatek železa je častou příčinou únavy a anémie. Ačkoliv citrony samy o sobě nejsou bohatým zdrojem železa, jejich kyselost a obsah vitaminu C dramaticky zvyšují schopnost těla absorbovat železo z ostatních potravin, zejména z rostlinných zdrojů.
- Antioxidační štít: Látky jako kvercetin, lutein nebo zeaxantin chrání buňky před oxidativním stresem. Ten je zodpovědný za předčasné stárnutí i rozvoj chronických onemocnění, jako je diabetes nebo Alzheimerova choroba.
Otázka kvality: Proč na původu záleží
Pokud chcete využít citron v jeho plné síle, musíte se zajímat o to, jak byl pěstován. Až 90 % aromatických silic je uloženo v barevné vrstvě kůry. Tato kůra obsahuje silné antioxidanty, například d-limonen, který pomáhá při pálení žáhy a žaludečním refluxu.
Problémem běžné produkce v supermarketech je však chemické ošetření. Plody bývají stříkány fungicidy proti plísním a potahovány syntetickými vosky, aby vydržely transport. V takovém případě je kůra nepoužitelná. Je proto vhodné vyhledávat citrony od malých farmářů, které nejsou voskované. Daní za tuto čistotu je sice kratší trvanlivost, ale odměnou je bezpečný a chutný produkt.
Jak z citronu vytěžit maximum?
- Ranní rituál: Sklenice vlažné vody s citronem hned po probuzení nastartuje trávicí procesy. Pokud do vody přidáte i trochu dužiny, získáte cenný pektin pro pocit sytosti.
- Kuchyňský trik: Kyselost citronu dokáže v pokrmech zvýraznit chutě podobně jako sůl. Můžete tak snížit příjem sodíku, aniž by jídlo ztratilo na výraznosti.
- Skladování: Neošetřené (bio) citrony skladujte v lednici, ideálně v papírovém sáčku, který zabrání vysychání, ale umožní cirkulaci vzduchu. Nakrojený plod patří do uzavřené nádoby nebo voskovaného ubrousku, aby nepřejímal pachy z okolí.
- Ekologická domácnost: Díky své přirozené kyselosti je citron skvělým pomocníkem při odstraňování pachů z krájecích prkének nebo v kombinaci s jedlou sodou jako šetrný čisticí prostředek.