Lidské tělo má dva hlavní typy potních žláz, ale za zápach může jen jeden z nich. Ekrinní žlázy se nacházejí po celém těle, produkují pot přímo na povrch kůže a jejich hlavním úkolem je ochlazování. Tento pot je ale zcela bez zápachu. Problémem jsou apokrinní žlázy, které ústí do vlasových folikulů v podpaží a v tříslech.
Cítíte se i po sprše? Váš pot může být varovným signálem cukrovky nebo nemocných ledvin
Osprchujete se, navoníte, obléknete si čisté oblečení a přesto máte po chvíli pocit nepříjemného odéru potu. Co je špatně? Nepropadejte panice – samotný pot je bez zápachu. Ten vzniká až na kůži reakcí potu s bakteriemi a ovlivňuje ho strava, hormony i stres. Pojďme se podívat na to, proč tělo někdy „mluví“ hlasitěji, než byste si přála, a co s tím můžete dělat.
Tyto žlázy vylučují mléčnou tekutinu, která se stává aromatickou až v momentě, kdy se smísí s přirozeně se vyskytujícími bakteriemi na vaší pokožce. Množství potu přitom nemusí být rozhodující – i člověk, který se potí zcela minimálně, může mít výrazný tělesný pach kvůli specifickému složení bakterií.
Od talíře po emoce
Pokud se cítíte nepříjemně i krátce po sprše, na vině může být hned několik faktorů. Které to jsou?
- Strava bohatá na síru: Potraviny jako cibule, česnek, brokolice, květák, zelí nebo červené maso obsahují síru, která po vyloučení potem může připomínat zkažená vejce. Také kofein, alkohol a pálivá jídla mohou pocení a následný zápach zesílit.
- Hormonální bouře: Výkyvy hladin hormonů během ovulace, těhotenství nebo menopauzy (zejména návaly horka a noční pocení) mají přímý vliv na intenzitu a složení pachu.
- Stres a úzkost: Když jste pod tlakem, aktivují se právě apokrinní žlázy, které produkují tekutinu, jíž se bakterie živí nejraději. Proto je pach ze stresu tak silný.
- Genetika a tělesná konstituce: Sklony k výraznějšímu zápachu mohou být také dědičné nebo souviset s nadváhou, kdy se v kožních záhybech snáze drží pot a bakterie.
Když pach signalizuje nemoc
Někdy ale může být změna vašeho přirozeného odéru také důležitým vzkazem těla. Pokud zaznamenáte ovocný zápach, může to být příznak cukrovky (ketoacidózy). Zápach připomínající bělidlo nebo čpavek zase může značit potíže s játry či ledvinami. V těchto případech, nebo pokud je pocení tak silné, že vám brání v běžných aktivitách, je vhodné navštívit lékaře.
Manuál pro celodenní svěžest
Aby se sprcha opravdu „nevytratila“ už během prvních minut, vyplatí se zařadit několik jednoduchých, ale účinných kroků, které dokážou s otravným zápachem skutečně zatočit.
Základem je správná péče o pokožku. Antibakteriální mýdla pomáhají redukovat množství bakterií v místech, kde se pot nejčastěji tvoří. Velkou roli hraje také volba mezi deodorantem a antiperspirantem – zatímco deodorant zápach jen maskuje, antiperspirant dočasně omezuje samotné pocení. Pro nejlepší efekt se doporučuje nanášet ho na suchou pokožku, ideálně večer před spaním, kdy má nejvíce času působit.
Podceňovaným detailem je i úprava chloupků v podpaží. Ty totiž mohou zadržovat vlhkost a vytvářet prostředí, kde se bakteriím daří lépe, než byste chtěla. Stejně důležitý je i výběr oblečení – přírodní materiály jako bavlna nebo len umožňují pokožce dýchat a odvádějí vlhkost lépe než syntetika.
V případech, kdy běžná péče nestačí, existují i moderní dermatologická řešení. Patří mezi ně například injekce botulotoxinu do podpaží, které dočasně omezují pocení, nebo laserové metody zaměřené na snížení aktivity potních žláz.