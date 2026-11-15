Ústa jsou domovem stovek druhů mikroorganismů, které spolu tvoří složitý ekosystém, takzvaný orální (ústní) mikrobiom. Bakterie osídlují jazyk, sliznice, dásně i povrch zubů a jejich přítomnost je zcela přirozená.
Čistíte si zuby poctivě, a stejně máte kazy? Dentální hygienistka odhaluje skrytou příčinu
Trápí vás zubní kazy nebo záněty dásní, přestože o chrup pečujete? Na vině může být narušená rovnováha ústního mikrobiomu. Dentální hygienistka Nikola Císlová upozorňuje, že snaha ústa za každou cenu vydezinfikovat je přežitek. Klíčem ke zdravým zubům je péče o prospěšné bakterie. Pomoci mohou postbiotika. Jak fungují a proč si zaslouží pozornost?
Cílem proto nejsou ústa bez bakterií, to vlastně ani není možné. Mnohem důležitější je, které bakterie se v ústech nacházejí, v jakém poměru a zda mezi nimi panuje rovnováha.
Narušení této rovnováhy, odborně označované jako dysbióza, dnes patří k významným faktorům spojovaným se vznikem zubního kazu i s onemocněním dásní. Moderní přístup k ústní hygieně se proto postupně odklání od snahy „zničit všechny bakterie“ a zaměřuje se spíše na péči o zdravé prostředí v ústech.
„Kvalita zdravotní péče se neustále posouvá a stále větší důraz se klade na prevenci. Dentální hygienu vnímám jako jeden z nejdůležitějších preventivních oborů. Z praxe vím, že základem zdravé ústní dutiny je pravidelné a důkladné odstraňování zubního povlaku. Jsou ale situace, kdy je pro prevenci zubního kazu a zánětu dásní potřeba udělat něco navíc. Typicky v situaci, kdy pacient nemá dostatek kvalitních slin, v těhotenství, při léčbě antibiotiky nebo během nemoci,“ říká dentální hygienistka Nikola Císlová, spolupracující se značkou Herbadent.
Každý máme vlastní mikrobiom
Orální mikrobiom se začíná utvářet hned po narození a během života se proměňuje. Ovlivňuje ho věk, strava, ústní hygiena, množství a složení slin, užívané léky, kouření, stres i celkový životní styl. Prořezáním prvních zubů se v ústní dutině poprvé objevují pevné, neodlupující se povrchy.
Ty poskytují jedinečnou plochu, na kterou se mohou přichytit specifické bakteriální kmeny a vytvářet zralý zubní biofilm. Spolu s individuálními faktory, jako je složení slin, genetická výbava či stravovací návyky, to znamená, že orální mikrobiom každého člověka je vysoce specifickým ekosystémem.
Proč vznikají kazy i bez sladkostí
Je to častá a zcela oprávněná otázka. Cukry jsou sice významným rizikovým faktorem, zubní kaz ale nevzniká jen proto, že člověk jí sladkosti. „V mé praxi se na to ptá zhruba každý desátý pacient nebo rodič. Právě jim vysvětluji, jak ústní mikrobiom funguje. Pacientům často opakuji, že ne všechny bakterie v ústech jsou špatné. Důležitá je jejich rovnováha,“ popisuje Nikola Císlová.
Vznik kazu ovlivňuje souhra více faktorů: složení mikrobiomu a biofilmu, kvalita ústní hygieny, stravovací návyky a četnost příjmu fermentovatelných sacharidů, vlastnosti skloviny a v neposlední řadě také sliny, a to jak svým množstvím, tak kvalitou.
Některé bakterie štěpí sacharidy a vytvářejí přitom kyseliny. Pokud se v zubním biofilmu opakovaně tvoří kyselé prostředí, sklovina postupně ztrácí minerály, dochází k takzvané demineralizaci. Jestliže tento proces dlouhodobě převažuje nad přirozenou remineralizací, vznikne zubní kaz.
Nejde přitom jen o čokoládu či bonbony. Zdrojem fermentovatelných sacharidů jsou i slazené nápoje, pečivo, sušenky, cereálie nebo časté „zobání“ během dne. Sklovině však neškodí jen cukr. Ohrožují ji i kyselé džusy či ovocné šťávy, a to i tehdy, když nejsou vůbec sladké. Kyseliny, které obsahují, ji totiž narušují přímo.
Velkou roli hrají také sliny. Odplavují zbytky potravy, neutralizují kyseliny a přispívají k přirozené ochraně zubů. Člověk, který nemá dostatek kvalitních slin, je proto ke kazu vždy náchylnější, a to i tehdy, když se stravuje stejně jako ostatní. Může se proto stát, že dva lidé jedí téměř totéž, čistí si zuby podobně, a přesto jeden z nich bojuje s kazy opakovaně, zatímco druhý je nemá téměř vůbec.
Když se rovnováha naruší
Zdravý orální mikrobiom lze přirovnat k pestrému ekosystému. Jednotlivé mikroorganismy si v něm navzájem konkurují, dělí se o prostor i živiny a zároveň spolu žijí ve vzájemné symbióze a harmonii. Tomuto vyváženému stavu říkáme eubióza.
Potíž nastává ve chvíli, kdy se podmínky v ústech dlouhodobě změní a začnou zvýhodňovat jen některé skupiny mikroorganismů. Opakovaný pokles pH způsobí posun v zastoupení bakterií, a to směrem, který podporuje další tvorbu kyselin a tím i demineralizaci skloviny. Tento posun označujeme jako dysbiózu orálního mikrobiomu.
Cílem moderní každodenní péče proto není ústa „vydezinfikovat“, ale především mechanicky odstraňovat nadbytečný biofilm a zároveň vytvářet podmínky, v nichž se může udržet přirozená mikrobiální rovnováha. V tom pomohou produkty s postbiotiky.
Co prospívá ústnímu mikrobiomu?
Zdravá ústa nejsou sterilní. Naopak v nich přirozeně žije pestré společenství mikroorganismů, které společně vytvářejí citlivý ekosystém. Pro jeho rovnováhu mohou být přínosné postbiotické a prebiotické složky. Jednou z nich je postbiotikum získávané z bakterie Lactobacillus paracasei, které se kombinuje například s prebiotikem inulinem. V přípravcích pro ústní hygienu se uplatňuje také xylitol nebo vitaminy skupiny B.
Pozornost si zaslouží i hydroxyapatit, minerál přirozeně tvořící základ zubní skloviny. V přípravcích pro ústní hygienu se využívá především pro podporu remineralizace a ochranu povrchu zubů. Jeho potenciální přínos v prevenci zubního kazu zkoumají také klinické studie. Další možností, jak pečovat o dásně a ústní sliznici, jsou rostlinné extrakty, například kombinace léčivých bylin.
Kdy mohou být postbiotika užitečná?
„Pasty a ústní vody s postbiotiky doporučuji každému, kdo potřebuje dlouhodobě udržet stabilní ústní mikrobiom. Typicky jde o pacienty po hloubkovém odstranění zubního kamene pod dásní, o lidi, kteří v noci dýchají ústy, nebo o pacienty po chirurgickém zákroku, kteří museli nějakou dobu používat chlorhexidin. Lidé také často sahají po agresivních ústních vodách, které však mohou při dlouhodobém používání dysbiózu naopak způsobit. Pro obnovení rovnováhy jim pak doporučuji právě ústní vodu s postbiotiky,“ vysvětluje dentální hygienistka Nikola Císlová.