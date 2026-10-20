Chrapot, pupínek nebo svědění kůže. 15 nenápadných signálů, které mohou odhalit vážnou nemoc
Tělo k nám hovoří neustále a jakmile něco není v pořádku, dá nám to najevo. Jeho první signály ale mohou být tak nenápadné, že je v každodenním shonu snadno přehlédneme. Drobná změna na kůži, neobvyklá bolest nebo přetrvávající tlak v krku nemusí znamenat nic vážného. Některé příznaky však není radno podceňovat – jejich včasné rozpoznání totiž může v krajním případě zachránit život.
Odborníci však zdůrazňují, že jakýkoliv neobvyklý, nový nebo dlouhodobě přetrvávající symptom vyžaduje odborné posouzení. Včasná diagnostika totiž zásadním způsobem zvyšuje šanci na vyléčení. Seznamte se s 15 nenápadnými signály těla, které mohou upozorňovat na zdravotní problém.
1. Pupínek s perleťovým leskem
Rakovina kůže je nejčastějším typem nádorového onemocnění a má několik forem. Nejrozšířenější z nich – bazaliom (bazalocelulární karcinom) – zpočátku často vypadá jako nenápadný drobný uzlík nebo pupínek s perleťově průsvitným či voskovým povrchem. Jindy může mít podobu nehojícího se vřídku, šupinaté skvrny nebo malé cysty.
2. Pocit cizího tělesa v krku
Přetrvávající pocit, jako byste měli v krku nebo v oblasti mandlí knedlík či cizí těleso, může signalizovat přítomnost nádoru na kořeni jazyka nebo na mandlích. Tyto typy nádorů bývají často způsobeny infekcí lidským papilomavirem (HPV). Virus HPV se v lidském těle může skrývat v dormantním (spícím) stavu po celé roky, aniž by způsobil jakékoliv viditelné obtíže, takže člověk ani netuší, že u něj existuje riziko rozvoje rakoviny úst či krku.
3. Intenzivní svědění kůže
Svědění celého těla si většina lidí spojuje s alergií nebo suchou pokožkou, avšak neobvyklé a vytrvalé svědění může být prvním projevujícím se příznakem lymfomu. Lymfomy představují skupinu nádorových onemocnění lymfatického systému, který tvoří klíčovou součást naší imunity. Silné svědění doprovází jak Hodgkinův, tak i non-Hodgkinův lymfom, bez ohledu na konkrétní podtyp.
4. Neuropatická bolest ucha
Bolest ucha, která nevychází ze samotného zvukovodu, ale přenáší se z nervových drah v hlavě či krku (tzv. přenesená otalgie), může být také jedním příznaků rakoviny dutiny ústní.
5. Neobvyklé vaginální krvácení
Jakékoliv neobvyklé krvácení, zejména po menopauze nebo mimo pravidelný cyklus, vyžaduje lékařské vyšetření. Může ukazovat také na karcinom endometria (děložní sliznice), který je při včasném záchytu dobře léčitelný.
6. Pokleslé oční víčko
Pokles horního očního víčka může kromě jiného lékaře navést na Pancoastův tumor – specifický druh rakoviny plic, který vzniká v jejich vrchní části a postupně prorůstá do okolních tkání. Tento nádor může způsobovat nejen silnou bolest ramene, ale i takzvaný Hornerův syndrom, pro který je typické pokleslé víčko, zúžená zornice a ztráta schopnosti potit se na jedné polovině obličeje.
7. Šupinaté skvrny a bradavičnaté výrůstky
Pokud se na místech často vystavovaných slunečnímu záření (hlava, krk, hřbety rukou či přední strana holení) objeví červená šupinatá skvrna, která přetrvává několik týdnů, může jít také o spinaliom (dlaždicobuněčný karcinom). Tento kožní nádor se může projevovat také jako hrbolatý výrůstek připomínající bradavici. Pokud je spinaliom odhalen včas, bývá téměř ve všech případech zcela vyléčitelný.
8. Anémie a skryté ztráty krve
Trvalá únava, slabost a anémie (nízký počet červených krvinek) mohou být kromě jiného přímým důsledkem mikroskopického krvácení do trávicího traktu. Krvácení ze střeva totiž bývá pouhým okem často zcela neviditelné. Právě tyto skryté ztráty krve bývají klasickým prvotním projevem kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku).
9. Přetrvávající chrapot a změny hlasu
Pokud chrapot nebo změna barvy hlasu nepřejdou ani po několika týdnech, může jít také o projev rakoviny hrtanu. Hrtan v sobě ukrývá hlasivky a nádorové onemocnění v této oblasti může kromě chrapotu způsobovat také bolest v krku, bolest ucha nebo hmatatelnou bulku na krku. Bez včasné léčby se rakovina hrtanu může šířit do štítné žlázy, průdušnice či jícnu.
10. Dlouhodobé nadýmání
Pocity plnosti, nadýmání a nepohodlí v oblasti pánve a podbřišku jsou sice běžnými trávicími potížemi, avšak pokud přetrvávají dlouhodobě, mohou vzácně signalizovat také rakovinu vaječníků. Zvýšené riziko hrozí především ženám s rodinnou anamnézou tohoto onemocnění.
11. Zduření a bulka na krku
Jakákoliv nově vzniklá bulka či zduření na krku by měla být vždy vyšetřena lékařem. Může totiž souviset s onemocněním nebo rakovinou štítné žlázy či hrtanu. Ačkoliv většinou nejde o nádorový původ, riziko rakoviny krku významně stoupá s vyšším věkem, kouřením a nadměrnou konzumací alkoholu.
12. Změny na prsou a v podpaží
Rakovina prsu se zdaleka neprojevuje pouze hmatatelnou bulkou. Mezi další varovné znaky patří bolest prsu, změny jeho velikosti nebo tvaru, zarudnutí, otok, šupinatění či svraštění kůže (vzhled pomerančové kůže). Zpozornět byste měli také při výtoku z bradavky, při jejím vtažení směrem dovnitř nebo při nálezu ztluštělé tkáně v podpaží. Rakovina prsu existuje v mnoha formách.
13. Nevysvětlitelná bolest kostí
Bolest kostí může mít řadu běžných příčin od úrazů přes infekce až po osteoporózu. Pokud se však objeví bez zjevné příčiny, a to zejména v oblasti páteře, pánve a žeber, může jít i o symptom nádorového onemocnění plazmatických buněk v kostní dřeni. Pokud je bolest kostí či kloubů doprovázena také horečkou, chronickou únavou nebo nechtěným úbytkem váhy, může také signalizovat leukémii.
14. Bolest těla po požití alkoholu
Velmi specifickým a ojedinělým příznakem je bolest, která se dostaví neprodleně po konzumaci alkoholu. Tento neobvyklý jev bývá v některých případech spojen s Hodgkinovým lymfomem – rakovinou vycházející z bílých krvinek (lymfocytů). Pacienti s tímto onemocněním mají často zvětšené lymfatické uzliny na krku, v podpaží nebo v hrudníku.
15. Problémy s močením a krev v moči
Potíže při močení, jako je pálení, časté nutkání či přítomnost krve v moči, mohou upozorňovat na rakovinu močového měchýře nebo ledvin. Rakovina ledvin se vyskytuje přibližně dvakrát častěji u mužů než u žen a průměrný věk v době diagnózy bývá 65 let.
Nečekejte na příznaky
Lékařské poznatky ukazují, že některé typy rakoviny se v počátečních fázích neprojevují vůbec žádnými symptomy. Právě proto mají nezastupitelnou roli pravidelné preventivní prohlídky a screeningové programy, které dokážou zachytit nemoci v počátečním stádiu a zvýšit tak šanci na uzdravení.