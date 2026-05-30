Tak malý a dokáže tak znepříjemnit léto! Komáři otravovali už dinosaury, a když na Zemi dopadl slavný asteroid, v podstatě se jen oklepali a otravovali dál. Jejich existence má samozřejmě pro ekosystém zásadní důvody, dospělci i jejich larvy jsou stěžejním zdrojem potravy pro obrovské množství živočichů, nepustit si je k tělu ovšem jedním ze zásadních úkolů každého léta. Nejde totiž jen o nesnesitelné svědění, komáři také přenáší nemoci.
Chováte doma vlastní komáry? Vyhněte se mýtům a zjistěte, jak s komáry zatočit
S přicházejícím létem a teplými večery začíná každoroční boj s bzučícím nepřítelem. Komáři dokážou proměnit příjemné posezení na terase v noční můru. Jde se jich ale nějak efektivně zbavit?
Přestaňte si chovat komáry
Možná to zní přehnaně, ale v okolí našich bytů a domů (a někdy i uvnitř nich) máme doslova komáří farmy. Komáří samičky kladou vajíčka do stojaté vody, které stačí opravdu málo, a právě samičky v době kladení vajíček sají krev.
Misky pod květináči, konev na vodu, nádoby na dešťovou vodu… To všechno jsou komáří inkubátory. Vše tedy pravidelně kontrolujte, na sudy na vodu dejte víko nebo hustou síťku, do zahradních jezírek nasaďte ryby. Zdaleka nejefektivnější nejen proti komárům, ale i proti mouchám a dalšímu hmyzu jsou staré dobré sítě do oken i dveří.
Zelená lékárna jako pomocník
Sedáváte večer rádi venku, kde se sítí od komárů neoddělíte? Osázejte si balkon, terasu či dvorek aromatickými rostlinami, které pomohou jejich výskyt trochu snížit. Sáhněte po levanduli, mátě peprné či rozmarýnu. Méně známé jsou účinky afrikánů, které vylučují látky toxické pro komáří larvy a odpuzují i dospělce, což z nich dělá ideální rostlinu pro olemování záhonů. Populární je i citronela, která je častou přísadou „protikomářích“ svíček, bytových parfémů atd. Důležité je připomenout, že tyto prostředky útok nezastaví, jejich postup to spíš zpomal
Různé přírodní přípravky používají lidé (minimálně) od starověku. Využívá se citronový i obyčejný eukalyptus, nimba, tymián, máta, cedr, patchouli a hřebíček. Natrhané byliny se tradičně natrhají, jemně potlučou, aby se uvolňovaly těkavé látky, a zavěšují kolem místa pobytu. Jen málo efektivní je jejich pálení, největší efekt je obvykle potření kůže nebo oblečení jejich oleji.
Kromě přírodních voňavek je velmi efektivní starý dobrý kouř. Kde kouří oheň, tam komáři nejsou. Spolehlivé jsou i spirálové uhlíky napuštěné repelentními látkami, které jen žhnou a zpravidla se umisťují pod stůl, kde před štípanci chrání i nohy. Např. v jižní a jihovýchodní Asii jsou velmi oblíbené zmíněné uhlíky (mosquito coils) v kombinaci se sítěmi do oken a moskytiérami nad postelí.
Když je třeba sáhnout po chemii
Když je nejhůř, vyplatí se sáhnout po klasických repelentech. Pokud se před komáry chcete chránit v zahraničí, vybírejte repelent určený proti tropickým komárům, případně si jej kupte až tam.
Test prováděný před dvěma lety odborníky z Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci dokonce ukázal, že repelentní náramky, které slibují i několikatýdenní ochranu, nefungují vůbec ani úplně nové. Přírodní přípravky zkrátka fungovat mohou, záleží ale na jejich skutečném složení a je třeba je vnímat hlavně jako podpůrné opatření.
Jak píše Státní zdravotní ústav, jako nejspolehlivější repelentní ochrana jsou doporučovány produkty s obsahem DEET, IR3535 a icaridin/picaridin (KBR 3023) v koncentraci alespoň 15 %. Repelenty je vhodné nanášet na odhalenou kůži i na oblečení.
Boření mýtů: Na co raději zapomeňte a co funguje
Kolem komárů koluje řada osvědčených babských rad, řada z nich se ovšem v praxi vůbec neosvědčila. Tady jsou nejčastější z nich a tipy, co naopak funguje.
- Užívání B-komplexu, resp. vitaminu B1, komáry neodrazuje. Tohle je asi největší mýtus, který už byl dávno vyvrácen. Komáři jdou za tělesným teplem a vůní potu a B-komplex je vůbec netrápí.
- Ultrazvukové odpuzovače a mobilní aplikace taky nefungují, což před časem prokázal i dTest.
- Odpařovače do zásuvek naopak často fungují, záleží na jejich účinných látkách. Když už je přes noc budete používat, je třeba zajistit dobrou větratelnost. Stále ale platí, že velmi efektní jsou přes noc moskytiéry.
- Komáři obvykle nemají moc rádi vítr. Zatímco dešťová kapka je neohrozí, ve větru se jim létá hůř. Malý domácí větrák tak může mít i nečekané využití.