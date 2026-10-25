Otakárek se narodil ve 33. týdnu těhotenství. Prvních pět týdnů bojoval o život na jednotce intenzivní péče a rodiče nevěděli, zda si ho vůbec někdy odvezou domů. Dočkali se po osmdesáti dnech. Lékaři u něj diagnostikovali CHARGE syndrom, vzácné onemocnění, které může současně zasáhnout zrak, sluch, srdce, dýchací cesty, růst a vývoj.
CHARGE syndrom: Otakárkův příběh vzácné nemoci, o které se v Česku téměř nemluví
Pět let, deset kilogramů. Otakárek nechodí, nemluví, vidí jen na jedno oko a na jednom uchu má kochleární implantát. Kvůli vrozené anomálii hrtanu má tracheostomii a rodiče ho krmí prostřednictvím PEG. Přesto je to radostný kluk, který miluje světelné hračky.
„Když vyslovíte CHARGE syndrom, většina lidí vůbec netuší, o čem mluvíte. Když ale řeknete, že pětileté dítě nechodí a nemluví, rodiče ho musejí odsávat přes tracheostomii, krmí ho hadičkou přímo do žaludku a radují se z každého sebemenšího pokroku, dostane ta diagnóza najednou konkrétní podobu. Proto chceme vyprávět příběhy jednotlivých dětí a jejich rodin,“ říká Maria Křepelková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem.
Šest písmen, mnoho různých problémů
Název CHARGE vznikl jako zkratka anglických názvů šesti charakteristických projevů syndromu: očních vad, srdečních vad, neprůchodnosti zadní části nosních průduchů, opoždění růstu a vývoje, anomálií pohlavních orgánů a abnormalit uší včetně poruch sluchu. Ne každý pacient má všechny projevy a jejich závažnost se výrazně liší.
S CHARGE je nejčastěji spojována změna genu CHD7. Ve většině případů vzniká nově u dítěte. Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol uvádí výskyt přibližně jednoho případu na 10 000 až 15 000 narozených dětí. Přesný počet lidí s CHARGE v České republice není veřejně znám. V roce 2012 zavedli odborníci ve FN Motol přímé vyšetřování genu CHD7. Z prvních devíti pacientů vyšetřených kvůli podezření na CHARGE nalezli genetickou změnu u šesti.
Pět let a deset kilogramů
U Otakárka nemoc zasáhla několik oblastí současně. Kvůli vrozené anomálii hrtanu má tracheostomii a rodiče ho musejí pravidelně odsávat. Stravu dostává prostřednictvím PEG.
V pěti letech váží deset kilogramů. Vidí jen na jedno oko, na jednom uchu má kochleární implantát. Nechodí, po zemi se převážně posouvá na zádech a někdy dokáže bez opory rukou klečet. Nemluví. S rodiči pravidelně dojíždí na neurorehabilitace na kliniku Astra v pražském Újezdě nad Lesy, které doplňují Feldenkraisovou metodou. „Za slovem péče se v podobném případě skrývá čtyřiadvacet hodin denně. Otakárkovi rodiče se navíc starají také o jeho zdravého staršího bratra. Přesto se radují z věcí, kterých si u zdravého dítěte možná ani nevšimneme,“ říká Maria Křepelková.
Otakárek svou radost ukázat umí. Kope nohama, miluje světelné hračky a všechno, co může okusovat. Jeho rodiče mají do budoucna vlastně jediné přání: aby jejich syn nebyl v bolesti a byl ve svém světě šťastný.