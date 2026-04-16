Kolik vody bychom měli denně vypít? Rada o „osmi sklenicích denně“ patří k těm nejčastěji opakovaným – objevuje se v čekárnách, na webech i na etiketách balených vod. Jenže její vědecký základ je překvapivě slabý. Skupina amerických odborníků, mezi nimi Barry Popkin z University of North Carolina, Kristen D’Anci z Tufts University a Irwin Rosenberg z výzkumného centra USDA, se rozhodla tuto poučku prověřit. Jejich rozsáhlý přehled publikovaný v časopise Nutrition Reviews nenašel jediný důkaz, že by právě osm sklenic mělo univerzální opodstatnění.
Celý život jsme počítali sklenice zbytečně. Pravda o pitném režimu je jinde
Kolik vody denně opravdu potřebujeme? Zažitá poučka o dvou litrech se ukazuje jako mýtus bez pevného vědeckého základu. Odborníci dnes zdůrazňují, že hydratace je mnohem individuálnější – a že do ní patří i jídlo nebo třeba káva.
Pátrání po původu tohoto doporučení přitom vede až do roku 1945. Tehdejší americká Rada pro výživu uvedla, že dospělý člověk by měl denně přijmout zhruba 2,5 litru tekutin. Jenže druhá část sdělení – že značná část tohoto množství pochází z běžné stravy – se postupně vytratila. Výsledek? Z obecného doporučení vzniklo jednoduché pravidlo, které se bez většího přemýšlení předává dál.
Ve skutečnosti je potřeba tekutin mnohem individuálnější. Záleží na tělesné hmotnosti, prostředí, pohybu i skladbě jídelníčku. Ostatně ani samotný Americký institut medicíny nedokázal stanovit univerzální „ideální“ množství vody pro všechny. Každé tělo funguje trochu jinak.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Japonská voda“ dobývá svět: Jednoduchý návyk, který cílí na problémové partie
Na hydrataci se navíc nepodílí jen to, co vypijeme. Nemalou roli hraje i jídlo. Ovoce a zelenina obsahují překvapivě vysoké množství vody – okurka kolem 96 %, jahody přes 90 %. Podle analýz může až pětina denního příjmu tekutin pocházet právě z potravin. V praxi to znamená, že lidé, kteří mají jídelníček bohatý na čerstvé suroviny, nemusí nutně vypít tolik tekutin ve formě nápojů.
Pět faktů, ve kterých má věda jasno
1. Rada o osmi sklenicích vody denně nestojí na pevných vědeckých důkazech. Vychází ze starého doporučení z roku 1945, které bylo v průběhu let zjednodušeno a špatně vykládáno.
2. Káva při běžném pití organismus neodvodňuje tak, jak se často tvrdí. U lidí, kteří ji pijí pravidelně, se z hlediska hydratace chová velmi podobně jako jiné nápoje včetně vody.
3. Nezanedbatelnou část tekutin nepřijímáme jen ze sklenice, ale také z talíře. Přibližně pětina denního příjmu vody pochází z potravin, především z ovoce a zeleniny, a u některých lidí může být tento podíl ještě vyšší.
4. Lehký nedostatek tekutin se často nejdřív projeví na psychice. Typické bývá větší napětí, únava nebo podrážděnost, zatímco zhoršení soustředění či výkonu se nemusí objevit hned.
5. Jedním z nejpraktičtějších vodítek, jak poznat dostatečnou hydrataci, zůstává barva moči. Světle žlutý odstín obvykle značí, že tělo má tekutin dost.
Podobně se ukazuje, že ani káva není takovým strašákem, jak se dlouho tvrdilo. Přehledové studie i experimenty potvrzují, že kofeinové nápoje lze do pitného režimu běžně započítat. Výzkum z Birminghamské univerzity například ukázal, že při střídání čistě kávového a čistě vodního režimu se u sledovaných mužů neprojevily žádné významné rozdíly v hydrataci. Mírný odvodňující efekt kofeinu se objevuje spíše u lidí, kteří ho běžně nepřijímají, a ve vyšších dávkách.
To ale neznamená, že bychom měli pití podceňovat
Nedostatek tekutin se může projevit poměrně rychle. Už ztráta dvou procent tělesné hmotnosti může snížit výkonnost, zvýšit únavu a zhoršit schopnost těla regulovat teplotu. U psychiky se výsledky studií liší, ale častěji se objevuje souvislost mezi dehydratací a horší náladou. Například výzkum z University of Connecticut ukázal, že i mírný nedostatek tekutin může vést k větší únavě, napětí nebo úzkosti.
Často se také říká, že když pocítíme žízeň, je už pozdě. Ani to není úplně přesné. Pocit žízně se objevuje poměrně brzy, kdy změny v těle ještě nejsou nijak dramatické. Organismus si totiž hlídá rovnováhu velmi citlivě. Výjimku mohou tvořit starší lidé, u nichž se vnímání žízně s věkem oslabuje.
Zajímavé jsou i souvislosti s dlouhodobým zdravím. Dostatečný příjem tekutin může například snižovat riziko opakovaného vzniku ledvinových kamenů. U dalších problémů, jako jsou infekce močových cest nebo zácpa, jsou důkazy zatím méně jednoznačné. Naopak nadměrné pití, zejména bez doplnění minerálů, může být také rizikové – například u vytrvalostních sportovců může vést k nebezpečnému poklesu sodíku v krvi.
Jak z toho ven?
Jednoduché univerzální číslo zkrátka neexistuje. V běžném režimu si většina zdravých lidí vystačí s tím, že pije podle žízně. Orientační doporučení hovoří o přibližně 3,7 litru tekutin denně pro muže a 2,7 litru pro ženy, ale tato čísla zahrnují i tekutiny z jídla.
Při sportu nebo v horku je potřeba tekutin vyšší a vyplatí se myslet i na doplnění minerálů. Například před fyzickou zátěží se doporučuje začít pít s předstihem, během výkonu pak průběžně doplňovat tekutiny podle intenzity. U delších aktivit přichází na řadu i elektrolyty a energie.
A pokud nechcete nic počítat, existuje jednoduché pravidlo, které funguje překvapivě dobře. Stačí sledovat barvu moči – světle žlutá značí, že je tělo dostatečně hydratované, tmavší odstín naopak naznačuje, že by bylo dobré se napít. Někdy totiž tělo ví nejlépe samo, co právě potřebuje.