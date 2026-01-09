Na sociálních sítích v posledních dnech kolují dvě videa z dramatických událostí, která mají překvapivě mnoho společného. Jedno zachycuje okamžiky krátce před tragickým požárem ve švýcarském klubu, kde později zahynuly desítky lidí. Druhé pochází z obchodního centra v Hradci Králové po útoku nožem. V obou případech si lidé v prvních minutách místo útěku vytahují telefony – natáčejí, pozorují a čekají.
„Buďme hysterky.“ Lékař Marek Dvořák vysvětluje, proč lidé v krizích raději točí video, než aby utekli
Dvě děsivá videa z poslední doby mají společný mrazivý detail: lidé v prvních minutách nebezpečí často neodcházejí do bezpečí, ale vytahují telefony a čekají, co udělají ostatní. Lékař Marek Dvořák upozorňuje, že dav reaguje až ve chvíli, kdy vidí jednat autority – a varuje, že takové váhání může být fatální. „Buďme hysterky,“ vzkazuje a radí odejít hned, když se nám něco nezdá.
Právě tento moment zaujal i záchranáře Marka Dvořáka, který se k chování davu vyjádřil na sociální síti. Podle něj nejde o lhostejnost ani chladnokrevnost, ale o hluboce zakořeněný sociální mechanismus. „Lidé začínají reagovat až ve chvíli, kdy vidí reagovat ostatní – hlavně autority. Důvodem je často to, že nechci před okolím vypadat jako hysterka, která utíká z klubu kvůli hořící prskavce…“ uvedl lékař.
Dvořák zároveň zdůraznil, že většina přítomných si nebezpečí uvědomuje, ale převáží jiný instinkt – potřeba vše zaznamenat. „Telefon je dnes způsob, jak si realitu potvrdit a uložit. To nesoudím, jen konstatuji. V tu chvíli se mozek snadno přepne do role pozorovatele. A spousta lidí si neuvědomí, jak rychle se může nebezpečí šířit a že si možná dokumentují svoji vlastní smrt místo toho, aby to aktivně řešili,“ popsal.
Podobný scénář se odehrál i v Hradci Králové, kde po hádce cizinec napadl jiného muže sekáčkem na maso a zranil i náhodnou svědkyni. I zde lidé zůstávali na místě a začali se rozcházet až ve chvíli, kdy zahlédli policisty v pohybu. Jak ale Dvořák upozornil, realita byla jiná, než jak ji dav vyhodnotil. „Jenže policisté neběželi pryč, ale k autu, aby se mohli přesunout a útočníka zadržet jinde. Dav reaguje na obraz, ne na kontext – ‚když zdrhá policie, asi je to opravdu průšvih‛,“ vysvětlil.
ČTĚTE TAKÉ: Fotky dětí a hlas mámy v telefonu: Záchranář Marek Dvořák popisuje nejhorší chvíle u smrtelných nehod
Z obou situací podle něj plyne jednoduché, ale zásadní poučení: nespoléhat se na chování okolí. „Buďme hysterky. Aspoň trochu a aspoň někdy. Ne ve smyslu paniky, ale ve smyslu dovolit si odejít dřív, než nám to někdo potvrdí,“ apeluje lékař.
Lidé podle něj riziko záměrně neignorují – jen čekají na jasný signál zvenčí. Ten ale může přijít pozdě. Pokud má člověk pocit, že něco není v pořádku, měl by jednat okamžitě a nenechat se svázat reakcemi ostatních. V krizových situacích totiž často nerozhodují minuty, ale vteřiny.