Dlouhá léta byl hořčík považován za jasnou první volbu, ovšem odborníci dnes upozorňují, že jeho účinnost je často značně přeceňována. Profesor Michael Behringer z Goethovy univerzity ve Frankfurtu uvádí, že vědecké důkazy pro jeho účinnost proti křečím jsou „příliš slabé“.
Budí vás v noci křeče v lýtkách? Tajná zbraň se skrývá ve spíži vedle marmelády
Nemusíte být vrcholový sportovec, aby vás uprostřed noci znenadání ochromila bolestivá křeč v lýtku. Tento nepříjemný stah svalu zažil snad každý – po náročném dni stráveném na nohou, sportu nebo zdánlivě bez zjevné příčiny. V takové chvíli většina z nás sáhne po hořčíku. Moderní poznatky však odkazují na jiného rychle působícího pomocníka – stačí se jen natáhnout do spíže nebo otevřít ledničku.
Dlouhá léta byl hořčík považován za jasnou první volbu, ovšem odborníci dnes upozorňují, že jeho účinnost je často značně přeceňována. Profesor Michael Behringer z Goethovy univerzity ve Frankfurtu uvádí, že vědecké důkazy pro jeho účinnost proti křečím jsou „příliš slabé“.
Naše tělo je navíc schopno si hladinu tohoto minerálu efektivně regulovat samo – i při ne zcela optimální stravě dokáže organismus zlepšit jeho vstřebávání ze střev, takže volně prodejné doplňky stravy se podle profesora Behringera mnohdy mohou míjet účinkem. Hořčík má své opodstatnění u těhotných žen nebo pro zklidnění unaveného nervového systému, ale jako okamžitá záchrana při akutní křeči často selhává.
Když mozek vyšle chybný signál
Skutečná příčina křečí totiž obvykle netkví v prázdných zásobárnách minerálů, ale v našem nervovém systému. Podle nejnovějších studií jde o takzvaný neuronální problém, kdy jsou nervové buňky v páteři, známé jako alfa-motoneurony, vlivem únavy nebo přetížení nadměrně stimulovány.
Ty pak vysílají do unaveného svalu chybné signály, které vedou k jeho bolestivému stažení. Právě proto křeče nejčastěji přicházejí ve chvílích svalového vyčerpání, například na konci náročného maratonu nebo po horské túře.
Kyselá záchrana v rekordním čase
V tomto momentě vstupuje na scénu nečekaný hrdina: obyčejný lák z kyselých okurek. Vědecký experiment publikovaný v časopise Medicine & Science in Sports & Exercise prokázal, že nálev z okurek uleví od křeče o 45 procent rychleji než nicnedělání a o 37 procent rychleji než čistá voda.
Úleva se obvykle dostaví během 85 až 120 sekund, což je pro vědce fascinující časový údaj. Je totiž zřejmé, že za tak krátkou dobu tělo nestihne vstřebat žádné minerály do krevního oběhu, a tajemství úspěchu tedy musí ležet jinde.
Jak tento trik funguje?
Kouzlo okurkového nálevu spočívá v jeho extrémně kyselé a výrazné chuti, která v ústech a hrdle aktivuje specifické receptory. Ty vyšlou okamžitý signál přímo do mozku a míchy, který dokáže „přebít“ a utlumit zmatené nervové impulzy vysílané do svalu s křečí.
K zastavení bolesti přitom stačí překvapivě malé množství tekutiny. Odborníci doporučují přibližně jeden mililitr nálevu na kilogram tělesné váhy, což pro sedmdesátikilového člověka představuje zhruba 70 ml. Často dokonce postačí kyselou tekutinu v ústech jen krátce podržet nebo ji vykloktat.
Od banánu k večernímu strečinku
Ačkoliv je lák z okurek skvělou první pomocí, nejlepším lékem zůstává správná prevence. Místo pilulek hořčíku lékaři sportovní medicíny doporučují zaměřit se na draslík a sodík, které jsou pro svalový výkon a správný metabolismus naprosto zásadní. Skvělým zdrojem jsou například banány, meruňky nebo sušené ovoce. Pokud vás trápí především noční potíže, může být klíčem ke klidnému spánku jemné, dvouminutové protahování lýtkových svalů před ulehnutím do postele.