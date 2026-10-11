Žlučníkové kameny patří mezi poměrně častá onemocnění. Podle odborných zdrojů je má zhruba každý desátý dospělý člověk. Podle zdravotnických statistik je v Česku každoročně s diagnózou žlučových kamenů hospitalizováno téměř 35 tisíc lidí a takřka dva tisíce lidí se zánětem žlučníku.
Bolest pod pravými žebry po tučném jídle může ukázat na žlučník. Kameny má každý desátý dospělý
Po vydatném jídle se může místo příjemného pocitu sytosti objevit prudká bolest pod pravými žebry. Ne vždy jde jen o obyčejné zažívací potíže. Pokud je bolest silná, stálá, trvá desítky minut až několik hodin a vystřeluje do zad, pod pravou lopatku či do ramene, může jít o žlučníkový záchvat.
„Žlučníkové kameny nejsou diagnóza, která by se týkala jen několika jednotlivců. Údaje z českých nemocnic ukazují, že každoročně jde o desetitisíce hospitalizací. Přesný počet lidí, kteří kameny v populaci mají, ale statistiky zachytit neumějí, protože velká část z nich nemá žádné potíže a nikdy není vyšetřena právě kvůli žlučníku. Přibližně 75 procent lidí o žlučníkových kamenech vůbec neví, protože jsou asymptomatičtí. Kameny u nich lékaři často objeví náhodně při ultrazvuku nebo jiném vyšetření,“ říká všeobecný chirurg Ondřej Foltán.
Žlučníkový záchvat může spustit i jediné tučné jídlo. „Typická biliární kolika se může objevit náhle zejména po vydatném či tučnějším pokrmu. Samotná skutečnost, že člověka začne bolet břicho po mastném jídle, ale ještě neznamená, že příčinou je žlučník. Rozhodující je především charakter bolesti. Na rozdíl od běžného pocitu plnosti či nadýmání bývá bolest výrazná, tupá nebo svíravá a poměrně konstantní. Trvat může desítky minut, ale také několik hodin,“ popisuje Ondřej Foltán.
Lidé často nejsou při žlučníkovém záchvatu schopni bolest popsat. Žlučníkový záchvat může navíc připomínat infarkt nebo zápal plic.
„Nejčastěji jde o náhle vzniklou, intenzivní, poměrně konstantní bolest, která během několika minut až zhruba hodiny zesílí. Typicky je lokalizována do pravého podžebří nebo nadbřišku, běžně je doprovázena propagací do zad či pod pravou lopatku. Pacienti obvykle nejsou schopni udat jeden konkrétní bod, protože se jedná o bolest vycházející z vnitřních orgánů, která se hůře lokalizuje. Bolest v nadbřišku může připomínat i jiné stavy včetně akutního infarktu myokardu. Mezi další náhlé příhody, jejichž příznaky mohou napodobovat žlučníkové kameny, patří bolesti při vředové chorobě, zánětu žaludku či slinivky, případně i onemocněních nesouvisejících přímo se zažívacím traktem, jako je například ledvinová kolika nebo zápal plic,“ vyjmenovává lékař.
Na vzniku žlučníkových kamenů se podílí několik faktorů. Nejde jen o způsob stravování, roli hraje věk, obezita i náhlý úbytek váhy. U žen je výskyt žlučníkových kamenů zhruba dvojnásobný. „Vyšší výskyt žlučníkových kamenů u žen souvisí mimo jiné s působením hormonu estrogenu. Riziko může stoupat například během těhotenství nebo při některých hormonálních léčbách. Významným rizikovým faktorem je také váha. Při vyšší tělesné hmotnosti se do žluči dostává více cholesterolu, který se může podílet na tvorbě kamenů. Rizikové však může být i rychlé hubnutí. Při prudkém úbytku hmotnosti se mění složení žluči a žlučník se zároveň méně vyprazdňuje. Žluč v něm proto může déle zůstávat a vytvářet podmínky pro vznik kamenů. Zásadní vliv má životní styl – kombinace nízké fyzické aktivity, nadmíry kalorického příjmu a nepravidelného životního stylu vytváří ideální podmínky pro vznik cholesterolových kamenů,“ vysvětluje Ondřej Foltán.
Samotný nález žlučníkových kamenů ještě automaticky neznamená operaci. „Zásadní je, zda jsou kameny asymptomatické, nebo způsobují další problémy. Pokud kameny nezpůsobují žádné obtíže, volí se konzervativní postup pomocí kontrolního ultrazvuku a klinického vyšetření. Jiná situace nastává při opakovaných typických bolestech nebo komplikacích. Standardní léčbou je odstranění žlučníku. Provádí se ve velké většině případů laparoskopicky – tedy několika malými řezy, v celkové anestezii. Pomocí tří až čtyř malých řezů a naplněním břišní dutiny oxidem uhličitým lze žlučník velmi dobře a bezpečně odstranit. Jedná se o miniinvazivní zákrok, který je pro pacienta méně zatěžující a rekonvalescence je znatelně rychlejší. Operace obvykle trvá přibližně do jedné hodiny, hospitalizace po výkonu obvykle nepřesáhne 24 hodin,“ popisuje Ondřej Foltán.
Odstranění žlučníku neznamená zásadní omezení v běžném životě. Po rekonvalescenci se většina pacientů může vrátit k běžnému režimu a postupně i k původnímu jídelníčku. „Žlučník není pro samotné trávení nezbytný. Játra po jeho odstranění dál vytvářejí žluč, pouze se již neskladuje ve žlučníku a odtéká průběžně do střeva. Po odstranění žlučníku se většina pacientů po zotavení vrací k běžnému životu. Několik týdnů se doporučuje lehčí, méně tučná strava, než si trávení zvykne na nový režim, poté se naprostá většina lidí vrací k normálnímu jídelníčku bez omezení,“ uvedl chirurg.
Opakované žlučníkové záchvaty není dobré ignorovat. Mohou se vracet a v některých případech vést i k závažným, život ohrožujícím komplikacím. „Kromě návratu bolesti hrozí i další obtíže, především akutní zánět žlučníku. Bolest se v takovém případě obvykle mění – stává se trvalou a výrazněji se soustředí do určité oblasti. Pokud se stav včas neléčí, může vést k závažným problémům, například ke vzniku abscesu, proděravění žlučníku nebo zánětu pobřišnice. Kámen může také ze žlučníku vycestovat do žlučových cest a způsobit jejich neprůchodnost. Následně může dojít k akutnímu zánětu žlučových cest, který v těžkých případech může vést až k sepsi a ohrožení života. Pokud kámen zablokuje odtok z vývodu slinivky, může vzniknout akutní zánět slinivky břišní. Jde o závažné onemocnění, které může mít v těžších případech komplikovaný průběh a vyžaduje rychlou lékařskou péči. I pokud se dobře zaléčí, toto onemocnění doprovází a limituje pacienta po celý život,“ uzavřel Ondřej Foltán.
VIDEO: Rakovinu plic je třeba odhalit včas. Příznaky jsou kašel
Zdroj: autorský text, Venova