Yvetta Blanarovičová patří k umělkyním, které jsou zvyklé jet naplno. Jenže tentokrát ji pracovní tempo a snaha zvládnout všechny závazky doběhly víc, než čekala. Herečka navzdory bolestem pokračovala v práci, jako by se nic nedělo, nakonec ale musela skončit v nemocnici a podstoupit operaci.
Bolest ignorovala a dál pracovala. Yvetta Blanarovičová skončila po nárazu do hrudníku v nemocnici
Yvetta Blanarovičová jela navzdory bolestem naplno a dál plnila pracovní závazky. Zdánlivě banální úraz hrudníku se ale zkomplikoval natolik, že herečka nakonec musela podstoupit operaci.
Kromě herectví se Blanarovičová už rok věnuje také studentům. Na Mezinárodní konzervatoři Praha vede herecké oddělení a zároveň vyučuje herectví i zpěv. Právě závěr školního roku je přitom obdobím, kdy se povinností sejde nejvíc. Maturity, absolutoria, představení i přípravy premiér jí zaplnily diář téměř beze zbytku.
„Největší oddělení, maturity, absolutoria a premiéra Kytice – Balady o vášni. Režie, choreografie a spolu s Milošem Krkoškou i hudba. 13. a 14. června představení k nedožitým narozeninám Helenky Růžičkové,“ vyjmenovala na sociálních sítích, co všechno ji v posledních dnech zaměstnávalo.
Navenek přitom nebylo poznat, že za vším stojí i velká fyzická bolest. Herečka se snažila své povinnosti splnit a pracovní program nijak nerušit. Řídila se heslem „show must go on“, jenže zdánlivě obyčejné zranění se postupně zkomplikovalo natolik, že 15. června musela nastoupit do nemocnice.
Teprve poté přiznala, co se vlastně stalo
„Jedno bouchnutí od rohu stolu do hrudníku, modřina a pak komplikace,“ popsala Blanarovičová zdravotní problém, který nakonec neskončil jen odpočinkem, ale chirurgickým zákrokem.
Svou zkušenost se rozhodla využít i jako varování pro ostatní. Připomněla, že ani zdánlivé maličkosti není dobré dlouho přehlížet, zvlášť když bolest neustupuje. „Neodkládejte nutné, máme jen jedno tělo. Snad je už vše v pořádku,“ vzkázala svým sledujícím.
Pod jejím vyjádřením se brzy objevila řada podpůrných komentářů. Brzké uzdravení jí přáli fanoušci i známé tváře z uměleckého světa. Povzbudivá slova jí poslaly například Adéla Gondíková, Nikola Ďuricová nebo Eliška Bučková.