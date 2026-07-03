Největším mýtem, se kterým je potřeba se vypořádat, je takzvaná lokální redukce tuku. Vědecké důkazy opakovaně potvrdily, že cvičením jen jedné konkrétní partie, nespálíte tuk právě v tomto místě. I když budete denně dělat stovky cviků na vnitřní stehna, posílíte sice svaly pod tukem, ale tuková vrstva na povrchu zůstane, pokud tělo nezačne pálit energii komplexně.
Boj o vnitřní stehna: Proč je tak těžké tyto partie zhubnout a co skutečně funguje
Oblast vnitřních stran stehen představuje pro mnoho žen citlivé téma. Právě v této partii se totiž tuk často ukládá snadněji a jeho redukce vyžaduje větší trpělivost i konzistenci. Tvar i distribuce tuku v této oblasti jsou z velké části ovlivněny genetikou a hormonálními dispozicemi, a proto bývají změny pomalejší a méně předvídatelné než u jiných částí těla. Jakou strategii tedy zvolit?
Největším mýtem, se kterým je potřeba se vypořádat, je takzvaná lokální redukce tuku. Vědecké důkazy opakovaně potvrdily, že cvičením jen jedné konkrétní partie, nespálíte tuk právě v tomto místě. I když budete denně dělat stovky cviků na vnitřní stehna, posílíte sice svaly pod tukem, ale tuková vrstva na povrchu zůstane, pokud tělo nezačne pálit energii komplexně.
Geny a hormony
Za to, kde vaše tělo ukládá tuk, stojí především kombinace tří faktorů. Prvním z nich je genetika, tedy dědičná výbava, která určuje, zda máte predispozici k ukládání tuku v oblasti stehen a boků. Druhým faktorem jsou hormony a pohlaví.
Ženy mají přirozenou tendenci ukládat více tuku právě v oblasti stehen, hýždí a boků, což souvisí s širší pánví a vlivem estrogenu, zejména v období těhotenství. Třetím faktorem je typ tuku, protože v oblasti stehen se nachází především podkožní tuk, který je sice z hlediska zdraví méně rizikový než viscerální tuk uložený kolem orgánů, ale jeho redukce bývá výrazně náročnější.
Co skutečně funguje
Pokud chcete své nohy proměnit a dočkat se i kýžené mezery mezi stehny, musíte se zaměřit na celkovou tělesnou kompozici. Cesta vede přes kombinaci stravy, intenzivního tréninku a v neposlední řadě i trpělivosti. Je to sice nuda, ale zkratky zde bohužel nefungují.
Strava a kalorický deficit
Hubnutí je multifaktoriální proces, jehož základem je udržitelný kalorický deficit. Doporučuje se deficit v rozmezí 500 až 1000 kalorií denně, což odpovídá úbytku zhruba 0,5 až 1 kg týdně. Pozor však na příliš drastické diety – extrémní nedostatek kalorií může metabolismus zpomalit.
Zaměřte se na stravu s vysokým obsahem bílkovin, které podporují pocit sytosti a chrání svalovou hmotu. Nezatracujte ale ani zdravé sacharidy. Dobře však vybírejte a místo průmyslově zpracovaných potravin volte celozrnné výrobky, rýži, ovoce a zeleninu.
Rozbalte to v tělocvičně
Vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro spalování tuků. Krátké úseky maximálního úsilí (85–95 % maxima) střídané s odpočinkem dokážou nastartovat metabolismus tak, že pálíte kalorie ještě 24 hodin po cvičení.
Budujte svaly! Mnoho žen se posilování stále vyhýbá z obavy před „objemnými“ svaly. Opak je pravdou – svaly dávají nohám pevný a tvarovaný vzhled. Navíc platí, že čím více svalové hmoty máte, tím více kalorií vaše tělo pálí v klidu. Nedávné studie dokonce naznačují, že při regeneraci svalových vláken po tréninku mohou tukové buňky aktivně pomáhat s jejich opravou, což podporuje proces odbourávání tuků.
Nejlepší cviky pro tvarování stehen
I když cviky nespálí tuk lokálně, vybudování svalů pod ním změní celkový tvar nohou v rámci vašich genetických možností.
- Sumo dřepy: Postoj s nohama široce od sebe a špičkami ven cílí přímo na vnitřní stranu stehen.
- Výpady do stran: Skvělý cvik pro posílení svalů nohou a hýždí.
- „Curtsy“ výpady (přeskočné výpady): Zkřížení nohy dozadu aktivuje vnitřní stehna.
- Bruslař (Skater): Dynamický cvik, který kombinuje sílu s kardio efektem.
Pamatujte vždy na to, že některé proporce zkrátka přecvičit nejde a dosažení mezery mezi stehny může být pro mnoho žen kvůli stavbě pánve biologicky nemožné. To však rozhodně neznamená, že nemůžete mít silné, zdravé a krásně vysportované nohy.