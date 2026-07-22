Když Peter Hlavatý vstupoval do Extrémních proměn, ocitl se v situaci, ze které zdánlivě neexistovala cesta ven. Vážil 218 kilogramů, kvůli srdeční arytmii se téměř přestal hýbat a potřeboval operaci srdce. Jenže právě jeho obezita byla překážkou, kvůli které zákrok podstoupit nemohl. Operační stůl měl nosnost maximálně 160 kilogramů. Aby mohl dostat šanci na zdravější život, musel tedy nejprve výrazně zhubnout.
Bál se, že zemře dřív, než jeho synové vyrostou. Peter zhubl a po operaci dostal novou šanci
Peter vážil 218 kilogramů a kvůli obezitě nemohl podstoupit operaci srdce, která pro něj mohla znamenat zásadní zlepšení života. Po extrémní proměně zákrok absolvoval a získal zpět ztracenou energii.
Jeho problémy s váhou přitom úzce souvisely právě se strachem o zdraví. Když mu lékaři diagnostikovali srdeční arytmii, začal užívat velké množství léků a ze strachu, že by mu fyzická aktivita mohla uškodit, se začal šetřit. „Můj život se omezil jen na příjem potravy,“ popsal otevřeně dvoumetrový Peter.
Kilogramy postupně přibývaly, až se ručička váhy dostala za hranici, kterou běžná domácí váha už ani neuměla zobrazit.
„Když si stoupnu na váhu, naskočí na ní nápis error, protože nad dvě stě kilo neukazuje,“ přiznával tehdy muž, který se profesně věnuje výrobě a opravám hudebních nástrojů.
Kvůli váze nestíhal ani vlastním dětem
Nejbolestivěji Peter svou situaci vnímal ve vztahu ke dvěma malým synům. Bylo jim tři a pět let, on ale kvůli své váze nezvládal věci, které ostatní rodiče považují za samozřejmé. Nemohl s nimi běhat za míčem, učit je jezdit na kole ani lyžovat. Problém mu působila samotná chůze, někdy dokonce pouhé stání.
„Děti jsou moje všechno,“ říkal. Jeho manželka Barbora dobře viděla, jak moc se trápí. Zároveň už podle svých slov nechtěla donekonečna sledovat neúspěšné pokusy o hubnutí a znovu s ním řešit stejný problém.
„Vidím, že se strašně trápí, ale před dětmi schovává, že ho bolí, když k nim například musí jen podřepnout,“ popisovala. Vedle rodiny byla Peterovou druhou velkou láskou hudba. Právě v dílně při výrobě nebo opravách nástrojů dokázal paradoxně vydržet dlouhé hodiny.
„V muzice jsem vyrůstal, od mládí jsem jezdil po koncertech. Po rodině je hudba moje druhá největší láska v životě. Bez jídla a pití umím strávit v dílně při opravě či výrobě nástrojů i deset hodin v kuse. Stále slyším – zhubni, ale nikdo neví, jak na to,“ říkal tehdy.
Smrt maminky jeho strach ještě prohloubila
Za Peterovým strachem o vlastní srdce byla také bolestivá rodinná zkušenost. Jeho maminka zemřela na infarkt a obava, že by mohl dopadnout stejně, ho provázela každý den.
„Bojím se smrti, protože jsem přišel o svou matku. Nikdy se s tím nevyrovnám. Zemřela na infarkt. Pokaždé když projdu kolem její fotky, vzpomenu si na ni. Účast v Extrémních proměnách vnímám jako svou poslední šanci na kvalitnější život,“ přiznával. Právě jeho zdravotní stav ale znamenal, že klasický tvrdý režim, který si lidé s podobnými pořady často spojují, nepřicházel v úvahu.
Trenér Maroš Molnár mu proto hned na začátku vysvětlil, že jeho cesta bude muset vypadat jinak. „Nejdřív bude důležité změnit tvoji stravu. Cvičení bude jen dodatek, abychom nešlápli vedle, aby se tvá tepová frekvence zvedla jen minimálně. Musíš hned absolvovat vyšetření u lékařky, aby nám k tvému hubnutí vystavila noty, podle kterých se budeme řídit,“ upozornil ho.
Ani první lékařská kontrola mnoho optimismu nepřinesla. Nález na EKG byl natolik závažný, že Peter zpočátku nedostal povolení ke cvičení. „Jako první byste měl vysadit kávu a cigarety. Zatím vám nedoporučuju, abyste cvičil a účastnil se Extrémních proměn, protože máte nález na EKG,“ zaznělo od lékařky.
Molnár se ale nevzdal. „Necháš se vyšetřit na kardiologii. Od toho jsou přece Extrémní proměny, aby pomohly člověku v extrémním případě,“ reagoval a jako první velký cíl stanovil Peterovi dostat se během tří měsíců na 185 kilogramů.
Operace, na kterou se dříve nemohl dostat, nakonec přišla
Peterova cesta nebyla jen bojem s číslem na váze. Hlavním cílem bylo dostat jeho tělo do stavu, kdy bude možné řešit samotné srdce. A právě to se nakonec podařilo. Peter operaci podstoupil a podle jeho slov byla úspěšná. Srdeční funkce se po zákroku zlepšila.
„Operace byla úspěšná, protože mám pětiprocentní zlepšení stavu selhávání srdce. Ejekční frakci před operací jsem měl 35 procent a aktuálně mám 40 procent, což je super,“ popsal později pro Markízu.
Jeho boj ale ani operací neskončil. Lékaři mu po zákroku zakázali intenzivnější cvičení, a tak se další hubnutí zpomalilo. Nadále se potýká také se zadržováním vody, kvůli kterému může jeho hmotnost během krátké doby výrazně kolísat. „Stále zápasím s problémem zavodnění a váha mi létá nahoru dolů. Někdy je tam rozdíl i šest kilogramů. Chodím na pravidelné procházky. Mám nového pejska, který je dost energický na to, aby mě donutil hýbat se,“ říká.
„Žiju naplno“
Největší změnu dnes Peter nevidí pouze na váze. Po letech, kdy ho každý pohyb omezoval a strach o zdraví určoval jeho každodenní život, má opět energii na rodinu, práci i běžné aktivity. Našel si novou práci a především se může mnohem více věnovat synům.
„Největší rozdíl vnímám v tom, že žiju naplno, nemusím si dávat přestávky při hraní, při procházkách či turistice s dětmi. Po Extrémních proměnách jsem nabral hodně energie a snažím se ji využít pro sebe i pro lidi kolem mě. Méně se všeho obávám a mám pocit, že všechno se dá zvládnout,“ popisuje. Jeho cesta ale ještě nekončí. Stále by chtěl dostat pod větší kontrolu vysoký tlak i srdeční arytmii a zároveň pokračovat v práci na své hmotnosti.
„Chtěl bych definitivně vyřešit můj problém s tlakem a arytmií a díky tomu vést plnohodnotný život. Co se týká váhy, rád bych se dostal a držel na váze kolem 140 kilogramů,“ říká.