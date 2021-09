Z krve a popela – začátek bestsellerové fantasy série ve stylu Sarah J. Maasové

Jennifer L. Armentroutová je nesmírně aktivní a všestrannou autorkou, jejíž psaní si zamilovaly statisíce čtenářů. Od roku 2011 publikovala několik desítek knih, které spadají do rozličných žánrů: od sci-fi přes fantasy až po napínavé romance. Za řadu svých titulů získala prestižní literární ocenění, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří výhra v oblíbené čtenářské anketě Goodreads Choice Awards. Její titul Z krve a popela získal desítky tisíc hlasů, a stal se tak nejlepší romantickou knihou roku 2020. A díky nakladatelství Fragment si tento fantasy hit mohou v překladu Pavly Kubešové dopřát i čeští čtenáři.

Mezi povinností a pokušením

Vždycky se našel někdo, jehož bolest byla tak hluboká, tak surová a jehož utrpení bylo tak hmatatelné, že jsem je cítila, aniž bych musela otevřít své smysly. Většinou to nešlo jen tak přehlédnout a odejít pryč, protože takoví lidé svá muka vyzařovali do okolního světa. Měla jsem zakázáno dělat cokoli jiného než to ignorovat.

Osmnáctiletá Poppy není zrovna typickou hlavní hrdinkou - už od narození bylo vyvolena jako Panna, která má svět přivést do nové éry. O svém životě nemůže svobodně rozhodovat. Protože jí na ramenou leží budoucnost celého království, musí její štěstí, neobvyklé schopnosti i city jít stranou. Dokáže ale mladá žena pohřbít vlastní touhy a sny? Když do Poppyina života vstoupí zlatooký strážce Hawke, který má zajistit její Povznesení, začne zpochybňovat vše, v co kdy věřila. A uvede ji v pokušení vyzkoušet zakázané…

Fantasy svět, ve kterém to jiskří

Styl Z krve a popela zahraniční recenzenti mnohokrát přirovnali k nejoblíbenějším titulům Sarah J. Maasové. Stejně jako ona dokáže i Jennifer L. Armentroutová vytvořit živoucí postavy, kterým čtenář bude okamžitě fandit, přitažlivé fantasy prostředí i scény, v nichž to mezi protagonisty pořádně jiskří. A zatímco spalující lovestory mezi Poppy a Hawkem nabízí řadu žhavých scén, popis vnitřního boje a myšlenkových pochodů hlavní hrdinky vykresluje fascinující příběh vzdoru a hledání svobody.

Populární americká spisovatelka ve své novince střídá napětí, akci i romantiku přesně v takové míře, že své čtenáře vtáhne a nepustí. Pokud hledáte originální fantasy romanci odehrávající se v dokonale promyšleném světě, pak je pro vás Z krve a popela jasnou volbou.

