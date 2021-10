Atraktivita může partnerský vztah i rozbít. Studie zjišťovala, co zajistí pevnost

Ochota se druhému zavázat a na daném vztahu pracovat je podle odborníků jeden z hlavních předpokladů fungování dlouhodobého partnerství. Výsledky výzkumu z letošního roku ukazují, že pokud vás partner přitahuje, známost berete vážněji. Míra závazku ale klesá s tím, pokud se on sám vnímá jako příliš atraktivní.

"Od začátku studií mě fascinovaly výzkumy týkající se milostných vztahů. Konkrétně to, proč se dva lidé dají dohromady, jak se navzájem ovlivňují a co má vliv na to, zda jim zalíbení vydrží," říká vedoucí výzkumu Tita Gonzales Avilésová z německé Schiller University.

Akademičku zajímalo, jakou roli hraje přitažlivost už v existujícím vztahu. "Víme, že to, zda se nám druhá osoba líbí, nebo ne, je důležité při seznamování. My jsme se ale zaměřili na to, jak atraktivita ovlivňuje sílu závazku," vysvětluje Gonzales Avilésová.

Můžeš se líbit mně, ale ne sám sobě

Se svými kolegy zkoumala 565 párů v průměrném devítiletém vztahu v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Oba z páru vyplnili dotazník, jenž se ptal na míru pociťovaného závazku a na to, jak hodnotí svou i partnerovu či partnerčinu atraktivitu na škále od 1 do 10.

Ukázalo se, že čím více se respondentům jejich polovička líbila, tím větší oddanost pociťovali. "Pokud nám někdo přijde přitažlivý, spojujeme si jeho dobrý fyzický vzhled s pevným zdravím, vyšším sociálním postavením a úspěchem v práci. A toho chceme být součástí," vysvětluje odbornice.

Ta poukazuje na výsledek, který její tým neočekával - čím více se dotazovaní zamlouvali sami sobě, tím méně jejich partneři brali daný vztah vážně. "Může to být tím, že lidé, kteří pozitivně vnímají svůj vzhled, se pak v přítomnosti ostatních osob - a potenciálních nových lásek - chovají způsobem, který se jejich partnerům nezamlouvá. Pokud si například všimnou, že přítel či přítelkyně koketuje, je přirozené, že nebudou pociťovat takovou oddanost," uzavírá Gonzales Avilésová.

