Vydrží vám vztah? Nejzásadnější světové studie, které vám dodají odpovědi

Psycholog John Gottman se více než 40 let věnuje psychologii manželství a rodiny, napsal čtyři desítky knih a publikoval dvě stovky akademických článků, v nichž se mimo jiné zabýval tím, co má vliv na to, zda spolu pár zůstane, nebo ne. Uvádí čtyři "kameny úrazu", které podle něj garantují rozpad vztahu: opakovaná kritika, pohrdání, neustálá obrana vlastních názorů a odmítání komunikace a spolupráce.

Naopak spokojené a dlouhodobé partnerství podle jiných výzkumů čeká dvojice, které se spolu hodně smějí a líbají.

