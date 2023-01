Nezávazný sex si užívají obě pohlaví stejně. Muži ocení, když žena udělá první krok

Většina dospělých lidí v Česku, konkrétně 72 procent, je zadaných. Socioložka a psychoterapeutka Markéta Šetinová potvrzuje, že si partnerství a manželství spojujeme s životní spokojeností a máme za to, že je to právě párovost, která nám v životě zaručí spokojenost. "Partnerství a život ve vztahu je důležitou společenskou normou. Samozřejmě jsou důležité i interní faktory, kdy chceme s někým sdílet život a prožívat blízkost," komentuje výsledky nového českého výzkumu, který je součástí Behavio Atlas Čechů.

Jen jedno procento z tisícovky dotázaných pak žije ve více vztazích zároveň. Nezávazný sex si užívají ženy i muži stejně, u obou pohlaví to jsou čtyři procenta. "Nezávazný sex je stigmatizovaný především u žen, kdy máme představu, že si jej nemůžou ani užívat, nebo že to dělají jen kvůli mužům. Výzkumy ale ukazují, že jsou s nezávazným sexem stejně spokojené či nespokojené obě pohlaví," říká Šetinová.

Singles mají více vztahů než lidé v páru

Polovina Čechů nemá vůči singles předsudky. Nelitují je, nemyslí si, že jsou sobečtí ani že se soustředí na kariéru. Považují je za stejné osobnostní typy jako zadané lidi. "Pohled na singles se proměňuje, protože čím dál více lidí má zkušenost s obdobím, kdy byli nezadaní. Tlak okolí na to, aby si někoho našly a založily rodinu, zmiňují především mé klientky kolem 35 let věku," říká Šetinová.

Nejčastějším názorem na nezadané nicméně je, že musí být poněkud osamělí. Myslí si to 38 procent dotázaných. "Máme skupinu nedobrovolných singles, kteří osamělost prožívají a chtějí svůj nezadaný status co nejrychleji změnit. Pak jsou tady ale lidé, kteří jsou nezadaní dobrovolně a osamělí nejsou. Mají přátelské vztahy, nezávazný sex či přátelství s výhodami. Obecně platí, že singles mají více vztahů než lidé v páru. Rozkládají své vztahové potřeby mezi více lidí," říká Šetinová a dodává, že její nezadaní klienti mají většinou naplněné životy prací, koníčky, cestováním a sociálními vazbami.

Seznámení přes internet je stejně kvalitní

Češi a Češky se nejčastěji seznamují přes internet a kamarády, následně v práci a při náhodných setkáních v baru a restauraci. "Přesouvání do online prostoru je celosvětový fenomén. Například ve Spojených státech se díky internetu seznámí 39 procent všech párů," říká odbornice.

Až 62 procent Čechů s těmito službami nicméně nemá žádnou vlastní zkušenost. Kromě obavy, že jsou dobré jen na sex, je čtvrtina lidí považuje za nebezpečné a třetina za podřadné. Seznamky vnímají jako nástroj pro ty, kdo se nezvládnou seznámit jinak. Když ale své obavy překonají a účet na seznamovací platformě si založí, většinou jsou spokojeni než naopak.

Markéta Šetinová u svých klientů pozoruje nárůst zkušeností s online "randěním". "Postoj k online seznamování se v posledních letech proměňuje. Každý už víme o někom, kdo se seznámil online a že mu to funguje. Navíc neexistují žádné výzkumy, které by ukazovaly, že je vztah, jenž vznikl přes internet, horší. Ukazuje se, že jsou takové vztahy srovnatelné délkou, kvalitou i spokojeností se těmi, které vznikly jiným způsobem," říká.

Tinder je jen na sex

Necelých 60 procent lidí si pak myslí, že na Tinderu a podobných službách se primárně potkávají zájemci o nezávazný sex. Výzkumníci zjišťovali, jestli je hédonistická pověst seznamek oprávněná. A částečně ano - 42 procent uživatelů díky nim někdy prožilo sex na jednu noc, zároveň je ale potřeba dodat, že tam podobně velká skupina lidí našla dlouhodobý vztah nebo přátele.

"Sex je běžná lidská potřeba, a když to lidé takhle cítí, tak by měli být ve svých záměrech transparentní. Nepředstírat, že jim jde o vážný vztah, aby se dostali k intimitě. Je v pořádku hledat různé věci od nezávazného sexu až po vážný vztah. A je dobré, že nás seznamky mohou propojit s podobně smýšlejícími lidmi," míní Šetinová.

Muži ocení, když žena udělá první krok

Co se týče prvního kroku, od mužů se častěji očekává oslovení partnerky, pozvání na rande, první pusa, dotyk i začátek intimity. Za zmínku stojí nedorozumění, které panuje kolem svádění k sexu. Pětina mužů čeká na signály od partnerky a myslí si, že by měla začít ona. Totéž si ale myslí jen sedm procent žen.

"Genderové normy nám dělají v seznamování často nepořádek. Ženy tlačí do pasivní pozice, muže do aktivní a neberou v potaz charakter člověka. Některé ženy jsou rády dominantní a aktivní a někteří muži jsou zase stydliví a introvertní. Následování takových norem pak celé seznamování ztěžuje. Ze zahraničních výzkumů přitom vyplývá, že muži reagují pozitivně, když je to žena, která udělá první krok. Je pro ně osvěžující," uzavírá Šetinová.

Video: Vagnerová: Hranice lásky jsou o upřímnosti. Nevěru tolerujeme víc než otevřené vztahy (6.11.2022)