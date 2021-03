Výzkum: Máte dceru? Dejte si pozor, podle odborníků se rozvedete

Jak ukazuje několik studií provedených v Americe od konce osmdesátých let, dcery jsou často spojovány s rozvodem rodičů. Studie z minulého roku provedená na dvou milionech nizozemských manželských párů toto tvrzení rovněž potvrzuje, nicméně přichází s podrobnějšími údaji. Tvrdí, že záleží na věku dívek, a uvádí také jednu zajímavou výjimku.

V osmdesátých letech se výzkumníci domnívali, že důvod častějšího rozvodu rodičů je ten, že si přáli mít syna namísto dcery. Studie Daughters and Divorce publikovaná v prosinci minulého roku v The Economic Journal pod taktovkou českého výzkumníka Jana Kabátka z Melbournské univerzity a Davida Ribara z Georgia State University v Atlantě potvrzuje, že rodiče, kteří mají potomka ženského pohlaví, se rozvádí častěji. Důvod rozchodu ale oproti předchozím studiím akademici vidí jinde.

Když na věku záleží

Výzkumníci se zaměřili na vliv věku dívek a přišli na to, že početnost rozvodů se zvyšuje pouze v pubertálním věku dívky. Do dvanácti let nejsou rozvody u párů s dívkami častější než u párů, které mají syna. "Pokud by byla pravda, že otcové opouštěli rodiny kvůli tomu, že chtějí syna, nejspíš by nečekali až do třinácti let dívky," podotkl pro The Economist Jan Kabátek.

Český výzkumník z Melbournské univerzity se domnívá, že věkové specifikum ukazuje na to, že se pár hádá kvůli pubertálním dcerám více, než jak je to v domácnostech, kde jsou pouze synové. Studie nepřichází s konkrétním důvodem, který by stál za větším procentem rozvodů rodičů s dcerami, ale říká, že "rodiče pubertálních dcer častěji zmiňují hádky spojené s výchovou potomka, otcové pubertálních dcer zmiňují horší rodinné vztahy a matky pubertálních dcer jsou více otevřené rozvodu a mluví o nižší životní spokojenosti než ty, které vychovávají syny".

I když reálný, tento rozdíl je procentuálně malý. Když je dítěti osmnáct let, rozvede se 20,12 procenta párů se synem a 20,48 páru s dívkou, což je nárůst pravděpodobnosti o 1,8 procenta. Když je dítě mezi třináctým a osmnáctým rokem věku, pravděpodobnost se zvyšuje na pět procent a na devět procent v patnáctém roku věku potomka.

Kabátek a Ribar nicméně našli jeden typ páru, který je vůči tomuto efektu imunní. Jde o pár, ve kterém otec jako dítě zažil zkušenost se svou sestrou, se kterou společně vyrůstal. Nejspíše to podle odborníků ukazuje na vyšší míru empatie, kterou otec získal v době společného dospívání.