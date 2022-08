Tři otázky, podle kterých poznáte, že je ten pravý. Odpovíte si na ně upřímně?

Zdravotní sestra jí poradila, aby si upřímně odpověděla na tři otázky. Courtney Empeyová se o tuto metodu podělila na TikToku.

První otázka zněla: "Byla byste šťastná, kdyby tato osoba byla vaším dítětem?"

Druhá otázka: "Kdyby tato osoba chodila s vaším dítětem, jak byste se cítila?"

A třetí otázka: "Kdyby tato osoba měla být otcem vašich dětí, jak byste se cítila?"

Po vyhodnocení svých odpovědí se manažerka sociálních médií rozhodla dát svému vztahu další šanci, což ji přimělo podělit se o moudrá slova s ostatními, kteří se ocitli v podobné situaci. "Zbaví vás to emocí a donutí vás to skutečně se podívat na to, zda daná osoba odpovídá vašim standardům," vysvětlila.

"Musíte pak být k sobě upřímní a zjistit, jestli toho člověka opravdu milujete a jestli vás podporuje a dělá z vás lepší verzi sebe sama."

Empeyová pomohla spoustě svých sledujících na sociálních sítích zjistit, zda je jejich partner pro ně ten pravý. "Lidé mi říkali, že jim to pomohlo se s někým rozejít nebo přijít na to, že je to ten pravý," dodala.