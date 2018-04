Tři mýty, které panují o nevěře: Podvádění partnera je složitější, než si myslíme

Každý, kdo se stal aktérem v milostném trojúhelníku nedobrovolně, si pak klade hlavně tuhle otázku. "Co je se mnou tak špatně?". Taková myšlenka ale vychází z předpokladu, že můžeme kontrolovat a ovlivňovat chování jiných.

Na tom staví i nejrůznější semináře, které vás prý zaručeně naučí jak si udržet vztah. Jako by záleželo na nás, zda partner bude věrný, nebo nikoliv. O nevěře máme mnoho zkreslených představ, jež pomáhají udržovat filmy a seriály či názory kamarádek a kamarádů. Až jsou z toho tři nejčastější mýty.

1. Mýtus: Nevěra se týká pouze vztahů, které se ocitly na mrtvém bodě

Možná jste slyšeli o tom, že často zahýbají i lidé, kteří vůbec neplánují svůj původní vztah opustit. Proč se to děje? Důvod není ten, že je ten "starý" partner nudí, ale kvůli tomu, že si v sobě něco sami řeší. Na každém vztahu můžeme najít nějakou chybu. Už kvůli tomu, že ho tvoří lidé, nikoliv dokonalé stroje. Podle psychologů ale motivací pro nevěru nejsou nedostatky, ale třeba hluboký vnitřní konflikt, jež nemá s protějškem člověka, který podvádí, nic společného.

2. Mýtus: Nevěrou si partner naplňuje to, co mu ve vztahu chybí

Opět, je to mnohem složitější. Říká se, že vztahy "bokem" jsou podvědomou revoltou původnímu partnerovi. Představte si ženu, která je v manželství se solidním, spolehlivým člověkem. Z ničeho nic se zamiluje do kolegy, který je mladší, nemá závazky, je to bohém. Neznamená to, že by i ona chtěla žít nespoutaný způsob života, ale fakt, že objevila tu část sebe, kterou dosud neměla možnost otevřít. Každý náš protějšek i kamarád zrcadlí něco, co v sobě sami máme.

3. Mýtus: Muži zahýbají kvůli sexu, ženy hledají lásku

Jedna z nejrozšířenějších pověr. Pravda je ale taková, že ženy i muži mívají různé emocionální a sexuální potřeby. Záleží na každém, co potřebuje. Ženy jsou společností často vnímány jako ty, jež se obětují pro rodinu, a pokud tak některá neučiní, je hned vnímaná jako špatná matka. Zažívat sexuální vzrušení, když vám v hlavě neustále jede seznam povinností, zní jako nemožný úkol. Možná proto si také ženy nemohou dovolit projevovat své vášně tak, jak by si někdy přály.