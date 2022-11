Toxická maskulinita začíná už v dětství. Nová iniciativa ji chce vymýtit

Zpráva The State of UK Boys si klade za cíl vrhnout nové a kritické světlo na dnešní chlapce a maskulinitu ve Velké Británii. Za tímto účelem bude analyzovat dostupná britská a mezinárodní data týkající se chlapců ve věku od čtyř do 13 let. Součástí budou také rozhovory s odborníky na gender, maskulinitu a chlapectví.

"Abychom mohli pokračovat ve změně stávajícího systému, je nutné vést dialog s dětmi a mladými lidmi. Měla by nás zajímat jejich perspektiva a zkušenosti. Nemůžeme si myslet, že je 'opravíme'," píše se v dokumentu.

"Chování chlapců a mužů může mít rozdílný dopad na životy dívek, žen a jedinců všech genderových identit v různých oblastech života," uvedl pro britský deník Guardian jeden z autorů zprávy a člen organizace Equimundo David Bartlett.

"Chování chlapců a mužů má vliv na sexuální obtěžování, genderově motivované násilí i platovou nerovnost. Proto potřebujeme vychovat generaci chlapců, kteří jsou schopni budovat a udržovat zdravé a respektující vztahy s lidmi všech genderových identit a nebýt u toho ovlivnění genderovými stereotypy," dodal.

