Bráška není konkurence. Jak připravit starší dítě na příchod sourozence

Abyste zvýšili šance na to, že spolu budou vaše děti vycházet, psycholožka a porodní asistentka Kristina Zemánková doporučuje starší dítě na příchod nového sourozence dobře připravit. "Už v těhotenství vtáhněte staršího sourozence do příprav a řešení. Zároveň ale nebudujte nerealistická očekávání. Například neříkejte, že až se miminko narodí, budete si hrát. Není to pravda, protože ze začátku bude jen ležet a spát," dává příklad odbornice.

Rodičům mimo jiné doporučuje knihu Sourozenci bez rivality, která přívětivě vysvětluje, jaké chování rodičů zasévá mezi děti svár a jak se mu vyvarovat. "Dbejte na to, abyste se starším dítětem trávili čas o samotě. Nedávejte mladší dítě vždy na první místo. Ano, často potřebuje jako první nakojit, přebalit… Ale starší dítě musí často čekat, a proto je dobré zaměřit se na to, aby občas byly na první místě i jeho potřeby," vysvětluje Zemánková.

Rodiče by pak podle ní neměli používat tresty. Obzvlášť ne ty, kdy se některé z dětí cítí vyloučené a osamocené. "Jen to v něm bude budovat nenávist vůči sourozenci, který vyloučený není," vysvětluje.

