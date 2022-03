Které pohlaví mě přitahuje? Seriál uklidňuje, hledat vlastní identitu je normální

Podle globálního výzkumu z minulého roku se lidé z generace Z (tedy jedinci narození po roce 1997 - pozn. red.) čtyřikrát více než ostatní věkové skupiny, konkrétně se jedná o čtyři procenta v porovnání s jedním procentem, identifikují jako transgender, nebinární, genderově fluidní nebo jiným způsobem než jen jako muž a žena. U mladých dospělých je také vyšší pravděpodobnost, že se nepovažují za heterosexuální a přitahují je obě pohlaví. Data byla sesbírána od 19 tisíců lidí ve věku 16 až 18 let z 27 zemí.

Česká televize ve svém internetovém vysílání uvedla 17. února seriál TBH z prostředí střední školy. Život hlavních protagonistů se točí kolem ozbrojeného útoku, florbalu, mejdanů s levným alkoholem, počtu sledujících na Instagramu, ale také prvních lásek. Autorka námětu a režisérka Lucia Kajánková v sérii sleduje příběh traumatizovaného Lukyho (Vojtěch Franců), který prožívá pocity nejistoty ohledně vlastní sexuality, stejně jako jeho dlouholetý kamarád Pavel (Jiří Hába).

Studie: Sexuální orientace se může měnit

Mladí herci Hába i Franců se shodují na tom, že je hledání vlastní sexuality v roce 2022 stále obtížné téma. "Doba šla sice dopředu, ale pořád ne dostatečně. Stále si kladu otázku, jak bych já sám mohl osobně přispět k tomu, aby to pro společnost obecně nebylo natolik palčivé. A TBH je určitě jedním z těchto kroků," uvedl Hába, který se svým hereckým kolegou prožije v seriálu několik milostných scén.

I když by se mohlo zdát, že se hledání sexuální identity pojí především s dnešní mladou generací, už studie britské psycholožky Lisy Diamondové z roku 2010 ukazuje, že sexuální orientace se může v průběhu celého života měnit. Diamondová deset let pozorovala téměř 80 neheterosexuálních žen, které se původně identifikovaly jako lesby, bisexuálky nebo jako "nevyhraněné". Toto označení během deseti let dvě třetiny z nich změnily a jedna třetina více než jednou s tím, že svou identitu nejčastěji popisovaly jako "nevyhraněnou".

Moc případů v současnosti? Stojí za nimi větší otevřenost

Podle sexuologů a sexuoložek současná sexuální otevřenost a diskuse o ní plyne z liberálnějšího přístupu k sexu a odlišným orientacím a identitám obecně. "Je to proto, že se obecně posouváme k otevřenosti. Ano, společnost je stále liberálnější, přijala homosexualitu, bisexualitu, transsexualitu a nyní se o pozornost domáhají další a další sexuální identity. A téma sexuality bylo, je a bude vždy populární," řekl sexuolog Pavel Tomeš, který se k problematice hledání vlastní sexuální identity vyjádřil v článku o pansexualitě z minulého roku.

Na mezinárodním festivalu Serial Killer 2021 získal seriál TBH Cenu za nejlepší webový seriál. Před svou premiérou v Česku byl uveden také na festivalech Mezipatra, Juniorfest, Tallinn Black Nights či na Berlinale Series Marketu. V červnu bude soutěžit na Prix Jeunesse v Mnichově.

Mohlo by vás zajímat: Addicks: Polibek mužů v Popelce pro Nory není šok, i ministři jsou tu homosexuálové (2. 12. 2021)