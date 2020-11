Zvelebování bytu v době pandemie? Neshody při rekonstrukci často vyústí v rozchod

Pátrání v obchodních domech s nábytkem, prohlížení si tipů na Pinterestu nebo sledování televizních designérských show. Co si budeme namlouvat, všichni tak trochu sníme o svém vytouženém a perfektním domově. Zařizování si domu, jeho rekonstrukce nebo stavba přitom může často vést k rozvodu. Studie ukazuje, že nejčastějším důvodem hádek párů při rekonstrukci domu je překročení rozpočtu a skládání nábytku.

Portál MyJobQuote.co.uk se ptal 1986 bývalých párů na to, zda se na jejich rozvodu podílely neshody spojené s renovací domu či bytu a také na hlavní důvody hádek, které největší rozpory způsobovaly.

Na prvním místě se umístilo překročení rozpočtu (81 procent), na druhém místě skládání nábytku (78 procent), na třetím místě prokrastinace (77 procent), kdy se ukázalo, že dvě z pěti hádek způsobovaly právě nedokončené projekty. Následovaly neshody kvůli odlišným představám interiérového designu (72 procent) a nedokončená fasáda (67 procent).

Partnerský život jde při rekonstrukci do pozadí

"Lidé si často neuvědomují, jaká rizika stavba domu nebo rekonstrukce pro vztah přináší. Nejdůležitější je, aby lidé dokázali o věcech a svých potřebách komunikovat. Pokud začne váznout komunikace a lidé nedokážou řešit problémy, hrozí, že se odcizí. Stavba domu či rekonstrukce je často časově velice náročná a vztah a čas pro partnerský život jde do pozadí, což některé vztahy neunesou. I při stavbě domu je potřeba, aby si partneři našli čas na sebe, naslouchali si a vnímali vzájemné potřeby. Aby si o věcech povídali a zkusili najít v klidu řešení," vysvětluje koučka vědomých vztahů Eva Andriessen.

Podle Andriessen je jádro krize spojené s rekonstrukcí domu dáno tím, že když si stavíme nebo opravujeme vysněný dům, chceme ho mít podle svých představ a ty jsou velmi často odlišné od našeho protějšku. Rozhoduje se o materiálu, barvě, značce, tvaru, ceně a je velké umění vykomunikovat naše představy a dojít k řešení, kdy budou nakonec spokojení oba dva. "Lidé si pak často vyčítají špatné rozhodnutí ohledně výběru produktu či zařízení ještě roky poté. Mé jedné klientce například její bývalý manžel vyčítal umístění záchodu a výšku plotu ještě pět let po rekonstrukci jejich domu," vypráví Andriessen.

Překročení rozpočtu vyvolává napětí a strach

Na první příčce důvodů hádek spojených s rekonstrukcí domu, které můžou vést k rozvodu, je nedodržení limitu finančního plánu. "Překročení rozpočtu vyvolává v lidech napětí a strach. Hlavně pokud nemají finanční rezervu. Může to oddálit stěhování nebo dokonce způsobit prodej nedostavěného domu. Znám jednu rodinu, která se musela se čtyřmi dětmi stěhovat do nedokončeného domu, kde jim ještě nefungovala voda. Byl to velký stres, ale jejich manželství to ustálo a jsou stále spolu," říká Andriessen a dodává, že by si měli partneři uvědomit, co jim rekonstrukce či stavba domu přinese, co jí ale také můžou ztratit.

Eva Andriessen Mezinárodní koučka vědomých vztahů. Více jak 12 let studuje transformační koučovací metody osobnostního rozvoje.

Studovala performance koučink na The Coaching Academy v Londýně, ontologický koučink a leadership v Holandsku a Abu Dhabí.

Je certifikovanou koučkou na objevení talentů u lidí a rozvíjení jejich potenciálu. Podporuje lidi v tom, jak si najít toho pravého partnera, jak žít vědomý vztah nebo jak se vědomě rozejít.

Druhým nejčastějším důvodem hádek je skládání nábytku, který uvedlo konkrétně 78 procent dotázaných. I když tato činnost vypadá nenáročně, vyžaduje hodiny a hodiny čtení návodu a hledání částí, které chybí.

Za třetí nejčastější důvod hádek, prokrastinaci, podle Andriessen může pocit, že pokud jeden z páru úkoly odsouvá, druhý může mít pocit, že mu na něm nezáleží nebo si o druhém vytvoří mínění, že je líný nebo sobecký. "Pokud si začneme vytvářet nepěkná přesvědčení nebo domněnky o svém partnerovi, ovlivňuje to kvalitu vztahu, vzájemnou komunikaci a blízkost," upozorňuje.

Mluvte o vzájemných očekáváních

Výběr interiérového designu pak souvisí s vkusem, který je ovlivněný naším dětstvím, kulturou, zkušenostmi i životním stylem. Může se tak do něj výrazně promítat samotné "já" obou partnerů více než doposud a nemusí být jednoduché tyto životní pohledy sehrát dohromady.

Rekonstrukce domu je tak jedním velkým testem, který ukáže, jak k sobě partneři sedí a jak spolu umí komunikovat. "Během rekonstrukce pár čeká spousta rozhodování, a právě to ukáže, jak lidé spolu dokážou komunikovat, řešit problémy a konflikty, ke kterým v tomto období často dochází. Často mají různá očekávání, jak se druhý zapojí do činností ohledně rekonstrukce nebo stavby či skládání nábytku, říká Andriessen.

Její klientka Helena se se svým partnerem Zdeňkem odcizila právě stavbou domu, přičemž podle Heleniných slov nebyl jejich vztah pevný ani na začátku stavby, ona to však nechtěla vidět. "Sváděli jsme vinu jeden na druhého a měli jsme pocit, že ten druhý nepomáhá, měla jsem pocit, že vše stojí jen na mně," vzpomíná Helena, která se s partnerem nakonec rozešla.

Základem úspěchu je podle Andriessen mluvit o vzájemných očekáváních dopředu a také si rozmyslet časovou a finanční investici. "Často se totiž stává, že se jeden přizpůsobí druhému, aniž by řekl své představy. A pak si uvědomí, že se třeba nechce starat o zahradu a že nikdy nechtěl bydlet v této lokalitě. Bavte se spolu o tom, jak si stavbu představujete, jaký styl máte rádi a kolik času a financí chcete investovat, buďte otevření, vyslechněte názor toho druhého a hledejte společně kompromisy," uzavírá Andriessen.