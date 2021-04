"Chceš jít ke mně na kafe? A jsi očkovaný?" Randění v pandemii nabralo jiný ráz

Na první rande na procházku do parku a na "seznamovací" kávu jen k výdejnímu okénku. Seznámení na internetu dnes už běžně obsahuje i důležité vyjasnění hned od začátku, zda dojde k setkání v rouškách, nebo bez nich. Navíc lidé dychtící po seznámení zjišťují, že věta "nechceš jít na kafe ke mně domů" nemusí znamenat pozvání do postele. Dochází tak k menšímu počtu sexuálních kontaktů a větší touze budovat vztah, který má smysl. Těmito větami by se dal podle výzkumů a psychologů definovat poslední rok pandemie pro ty, kteří jsou dlouhodobě nezadaní a seznamují se i v takových donedávna nevídaných podmínkách. Vzbudila v nás pandemie touhu po vážných vztazích? A budeme v nich lepší?

Před pandemií se učitelka Dita seznamovala s muži v práci, v bazénu nebo ve sboru, kam chodila pro zábavu zpívat. Za poslední rok potkala potenciálního partnera v tramvaji a při sáňkování, když se dali spontánně do řeči. Z kontaktu nakonec nic nebylo, a tak se začala spoléhat na on-line seznamku, kterou před pandemií využívala zřídkakdy. "Pro seznámení jsou lepší místa, na kterých se nějakou dobu zdržíte, a ta jsou teď zavřená. Když si už s někým domluvím rande, tak jdeme na procházku, dáme si kafe na benzínce, a když je zima, sedíme v autě," popisuje pětatřicetiletá žena, která "normální" seznamování postrádá. "Chybí mi to, že vás chlap pozve na večeři, do sauny a tak. Je to pro mě celkem důležité, v tomto jsem materialistka," popisuje současnou realitu randění v pandemii Dita.

Více si vybíráme, s kým na schůzku. Očkování je důležitou informací

Stejně jako Dita, i další singles se z velké části přesunuli za poznáváním nových partnerů do online světa. Podle nedávného výzkumu seznamovací platformy Tinder si lidé od minulého ledna do letošního února volali v průměru o 32 procent déle a vzájemný zájem si potvrdilo o 42 procent víc případů než před pandemií.

Psychoterapeutka Markéta Šetinová se v rámci své praxe zaměřuje na seznamování a potvrzuje, že se většina jejích klientů během posledního roku seznámila či seznamuje on-line. "Všechna rande vypadají stejně: je to procházka, jde se na kafe k okénku. To se několikrát zopakuje a pak přichází pozvání domů. To má teď jiný charakter. V minulosti skoro vždy znamenalo příslib fyzického kontaktu, teď to tak vůbec nemusí být," podotýká odbornice.

Před pandemií si podle Šetinové lidé přes seznamky příliš nepsali a nevolali a rovnou se scházeli. Potkávali se také s několika lidmi zároveň a vybírali si až po prvním setkání. V současné době nahrazuje kvantita kvalitu a lidé si důkladně volí, s kým se potkají. To je logicky dáno charakterem současné situace, ve které se snažíme kvůli snížení rizika nákazy vídat s co nejméně lidmi. Na platformě Tinder dokonce postupně narůstá počet uživatelů, kteří ve svém profilu zveřejňují informaci o tom, že jsou naočkovaní.

Prvotní komunikace tak mimo jiné zahrnuje vyjasnění si podmínek, za jakých setkání proběhne, aby to bylo oběma stranám příjemné. "To podle mě přináší do vztahu dobrý aspekt. Už na začátku máme poměrně vážnou komunikaci o tom, co je nám příjemné. Zda se potkáme v rouškách, nebo se třeba obejmeme. To pak může podpořit komunikaci ve vztahu obecně," vysvětluje Šetinová.

Jsme více upřímní a chceme se lépe poznat

Už tento počáteční výběr může podporovat tzv. koncept vědomého randění, o kterém mluví americká antropoložka a výzkumnice Helen Fisherová. To znamená, že zvažujeme, s kým se setkáváme, snažíme se o jeho hlubší poznání a přemýšlíme, zda můžeme s daným člověkem žít. Fisherová se v minulém roce podílela na výzkumu pěti tisíců nezadaných Američanů, který odhalil následující data: 63 procent dotázaných během posledního roku trávilo více času tím, aby své potenciální partnery lépe poznalo, 69 procent bylo více upřímných a 61 procent se méně zaměřovalo na fyzickou přitažlivost. Větší polovina respondentů, používající seznamovací aplikace, pak uvedla, že oproti době před pandemií upřednostňuje vážný vztah před nezávazným setkáváním.

"Dobrý romantický vztah by měl mít v základu nejen vzájemnou přitažlivost a společné zájmy, ale také přátelství. Právě randění v období pandemie nám umožňuje toto smysluplné pouto vytvářet a budovat. Máme prostor vidět partnerovo nastavení a přístup k životu. V období krize charakter druhého poznáme lépe," říká koučka vědomých vztahů Eva Andriessenová. Takový přístup ke vztahům může mít vliv na zlepšení naší trpělivosti, nebudeme mít pak ani přílišná či nereálná očekávání.

I když může pandemie pomoci rozvinout kvalitnější vztahy, učitelce Ditě chybí v seznamování spontaneita. Ta je často sama přirozeným předvýběrem, zdrojem zábavy a vzrušení. "Na seznamce jsem udělala více přehmatů než v reálu. Když někoho potkám přirozeně v terénu, získám o něm v tu danou chvíli mnohem více informací. Je tady větší šance, že si sedneme, protože jsme na stejném místě. A okamžitě vím, zda chemie funguje, nebo ne," popisuje Dita.

Pozvání domů není perverzní, kina i bary jsou zavřené

Pro nezávazný sex, který vznikal především v prostředí baru nebo večírku, tak doslova "není prostor". Podle zmíněné americké studie z loňského roku nemělo pohlavní styk během pandemie 71 procent nezadaných. "Pro hodně lidí, zejména pro ženy, je těžké si sex domlouvat na přímo. Že k takovému sexu dojde, se rozhodujeme během situace většinou v baru. Je tam alkohol, příjemná atmosféra, necháme se unést, ovlivnit," vyjmenovává výhody fyzického seznámení Šetinová.

Na druhou stranu v současné době dříve poznáme domácnost toho druhého. Podle Andriessenové i Šetinové to ale nemusí nutně souviset s tím, že máme brzy sex. "Nechceš ke mně na kafe" může znamenat jen obyčejné pozvání ke strávení času v příjemném (a teplém) prostředí. "Jednu klientku pozval muž po týdnu domů na večeři a film, protože jsou kina zavřená. Ona s tím neměla problém. Jiná klientka se ale k muži do bytu dostala mnohem dříve, než by sama uvítala, a musela překonat strach a nepříjemný pocit. Na vině bylo jednoduše špatné počasí, kvůli kterému se neměli kde potkat," popisuje Andriessenová.

Proces seznamování nabírá rychlejší spád

Z důvodu omezeného množství aktivit dochází během pandemie také k urychlení vývoje vztahu. Proces, který by normálně trval měsíce, se teď odehrává během několika týdnů. Důvod je jednoduchý - lidé jednoduše nemají moc co jiného na práci. "Domluvit si před dvěma roky schůzku s pražskými nezadanými mileniály bylo náročné, protože měli hodně zájmů. Teď máme ale hodně času, který trávíme společně," vysvětluje Šetinová.

Podle výsledků výzkumu Národního ústavu duševního zdraví jsou to právě singles, kteří dobu pandemie prožívají obtížněji než lidé žijící v páru. Stejně jako americká studie, i tento výzkum udává, že se u nezadaných Čechů zvýšila motivace najít si partnera ve srovnání s dobou před pandemií. Otázkou tak zůstává, zda se tento "pandemický", uvědomělý přístup ke vztahům nezmění s návratem do normálního života a opětovnou nabídkou různých příležitostí k seznámení a flirtu.

Třicetiletá účetní Linda se například přiznává, že se už rok schází s mužem, s nímž by za normálních okolností asi nebyla. Je totiž rád doma a není akční. "Nevím, co to s naším vztahem udělá, když budeme zase moci vyrazit ven. Myslím, že ho do akce a poznávání nových věcí jen tak nepřinutím. Teď mi to ale vyhovuje."

Rozvolnění může páry, které se poznaly v pandemii, ovlivnit oběma směry - tím dobrým, i tím špatným. Pozitivní je, že spolu mohou poprvé zažít návštěvu koncertu, večírku nebo kina. To přinese do vztahu novou energii a zamilovanost. Na druhé straně člověka poznáme nejen v konverzačních situacích na gauči nebo na lavičce. "Může se ukázat, že se před kamarády chová způsobem, který se nám nelíbí, a že má s rodiči zvláštní vztah. Nebo třeba taky že nosí pohorky do divadla," uzavírá Šetinová.