Mužům stačí ruka, pro ženy je to obřad. Proč pánové při masturbaci nejsou vynalézaví

"Všichni známe frázi 'Kluci a jejich hračky'. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, proč se neříká: 'Kluci a jejich sexuální hračky?'," píše ve své úvaze pro britský deník The Independent novinář Oliver Keens. "Muži milují různé technické vychytávky a milují masturbaci. Taky rádi utrácíme za nesmyslné věci a mluvíme o nich pořád dokola. Probíhá hlasitá debata o sexuálních pomůckách pro muže? Rozhodně ne," začíná těmito větami svůj článek.

Zatímco ženy si běžně navzájem doporučují sexuální pomůcky, jedinou radu, kterou kdy v oblasti masturbace dostal od jiného muže, bylo, ať si před tím sedne na ruku. Keens se tak ptá, proč se sexuální trh více nezaměřuje na pány. Odpověď mu dává Poppy Scarlettová, sexuální koučka a majitelka online obchodu se sexuálními pomůckami. "Stále se má za to, že ženy dosahují orgasmu složitěji a že jim to trvá déle. Realita je ale taková, že ženy nedosahují orgasmu obtížněji, jen máme ve společnosti znalostní mezeru v tom, jak ženy dosahují vrcholu. Není to těžké, když víte, co děláte," říká.

Muži si vystačí s rukou

Její názor potvrzuje sám autor článku, když píše, že mnoho mužů z jeho okolí, kteří spí s ženami, mu řeklo, že během posledních let používají během styku pomůcky dané ženy. "V oblasti masturbace jsme byli vždy vynalézaví. Slyšel jsem příběhy mužů, kteří si kreslili vlastní pornografii, nebo použili pytel křupek, naplnili jej tělovým krémem a umístili jej mezi dvě matrace," vyjmenovává.

I když sexuální pomůcky určené pro může mají podle Keense uspokojivý design i materiál, neprobíhá kolem nich taková diskuse. "Ženské pomůcky jsou marketingově spojené s péčí o sebe sama. Jsou spojené s myšlenkou, že si před masturbací žena obleče krásné sexy prádlo a zapálí si svíčky. U mužů se taková propagace neděje," vysvětluje Poppy Scarlettová.

Z ženské masturbace tak marketing vytvořil část wellness průmyslu, kdy na trh uvedly své sexuální hračky například herečka Dakota Johnsonová, modelka Cara Delevigneová či zpěvačka Lily Allenová.

Nejpopulárnějšími hračkami mužů jsou v současnosti masturbátory Fleshlight a Fleshjack. Jedná se o "masturbační rukáv", do kterého muž pronikne a může si regulovat jeho těsnost i rytmus. "Je to asi nejpřijatelnější hračka pro muže, která se doposud na trhu objevila," komentuje Keens, podle něhož se trh s mužskými pomůckami začne taktéž postupně vyvíjet.

Scarlettová jako příklad uvádí pomůcky, které už přímo neodrážejí anatomii a vzhled daného pohlaví. Mají abstraktnější geometrické tvary a nevypadají jako typické sexuální hračky. "Navzdory těmto pokrokům stále u mužů přetrvávají pocity hanby a nedostatečnosti, které se v minulosti s masturbací pojily. Nejprve musíme takový způsob myšlení změnit. Potřebujeme otevřenější rozhovory, lepší sexuální výchovu. Měli bychom se učit od homosexuálních mužů a žen," uzavírá Keens.

