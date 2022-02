Dětská trička jsou sexistická, tvrdí kritici. Nabádají holčičky, aby byly hodné

Spisovatelka Longová v neděli zveřejnila na sociálních sítích fotografie, které pořídila při návštěvě Primarku v britském Chesteru. Všimla si, že zatímco dívky nápisy na tričkách nabádají, aby byly "milé", "stále usměvavé" a "vždycky dokonalé", chlapci jsou "všemocní" a mají "nastavovat pravidla".

Longová svým příspěvkem na Twitteru rozpoutala debatu. "Vnímáte ten rozdíl v tónu sdělení? Ten rozdíl v narativu?" ptala se svých sledujících. "Kluci jsou skvělí sami o sobě a nemusejí se ohlížet na ostatní. Chlapci ,konají´ a holky ,se cítí´. Chlapci berou, co chtějí, a dívky se ohlížejí na ostatní," napsala.

Osmapadesátiletá spisovatelka, která se nejvíce proslavila knihou Příručka špatné matky, vyzvala módní řetězce, aby přestaly dívkám podsouvat, že musí stále vycházet vstříc druhým, zatímco chlapců se laskavost a vstřícnost vůbec netýká. "Co to má být, návrat do padesátých let?" dodala. Longová nedávno upozornila také na genderově stereotypní oblečení v Tescu či v Marks & Spencer.

Stereotypní oděvy prodává i český Primark, najdou se však výjimky

Podobné rozdíly mezi chlapeckým a dívčím oblečením lze najít také v nabídce českého Primarku, který otevřel loni v létě na Václavském náměstí. Zatímco chlapci mohou nosit trička s nápisy "nikdy se nedrž zpátky" nebo "dobrodružství", na dívky čekají svršky se vzkazy "vděčná" nebo "tátova hvězda". Holky si také nemohou koupit oblečení s motivy oblíbené hry Minecraft nebo seriálu Simpsonovi.

V dětském oddělení Primarku se však najde několik málo výjimek, většinou v kategorii oděvů pro nejmladší děti do dvou let. Tam je možné pořídit například chlapeckou mikinu s nápisem "být milý je cool". Starší děti už se ale do tohoto kusu oblečení nevlezou. Při delším hledání lze na e-shopu nalézt i šaty pro starší dívky s nápisem "silná".

Mluvčí Primarku britské BBC sdělil, že se snaží o širokou nabídku, která vyhoví lidem nejrůznějšího vkusu. "Ale stále se učíme a jsme rádi za zpětnou vazbu zákazníků. Budeme se snažit být zase o kousek lepší," sdělil.

