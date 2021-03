Používáte ve vztahu často zájmena? Můžou prozradit, že brzy dojde k rozchodu

Podle nového psychologického výzkumu záleží opravdu na maličkostech. Americká studie z roku 2020 přichází s tím, že se dá podle každodenní konverzace páru poznat, zda se rozejde, nebo ne. A to navíc už měsíce před rozchodem, a aniž by to tušil samotný pár.

Výzkumníci z Texaské univerzity v Austinu zkoumali rok před rozchodem a rok po něm více než milion příspěvků od celkem 6800 uživatelů sociálně sítě Reddit. Podle jejich závěrů se jazyk uživatelů začal měnit tři měsíce před rozchodem a vrátil se do normálu až šest měsíců po ukončení vztahu.

Naše řeč prozrazuje emoční stav

Americká studie je jednou z prvních, která zkoumá rozchody a také to, jak dlouho trvají, na základě přirozených lingvistických dat. "Ukazuje se, že dříve, než jsou si lidé vědomí toho, že se rozejdou, už to nějakým způsobem ovlivňuje jejich životy," říká jedna z vedoucích autorek studie a doktorandka psychologie Sarah Serajová. "Často si neuvědomujeme, jak často používáme předložky nebo zájmena, přitom právě způsob jejich užití se mění, když prožíváme něco osobního. Dokážou nám říct hodně o psychologickém a emočním stavu."

Ať už byl člověk iniciátorem rozchodu, nebo tím, kdo dostal kopačky, lingvistické nuance ukazující na nadcházející rozchod se daly rozpoznat už tři měsíce před rozchodem. Jazyk uživatelů začal být více osobní a neformální, což podle výzkumníků poukazuje na pokles v analytickém myšlení, kdy dané osoby používaly slova "já" a "my" ve větší míře.

"Větší míra užívání těchto zájmen ukazuje, že daný člověk pociťuje kognitivní nálož, přemýšlí, snaží se něco zpracovat a soustřeďuje se více sám na sebe," vysvětluje Serajová. "Občas je používání slova 'já' spojeno s depresí a smutkem. Když jsou lidé v depresi, mají tendenci zaměřovat se sami na sebe a nejsou schopní orientovat se na ostatní."

Rozchod v reálném čase

Užívání těchto lingvistických vzorců podle studie vyvrcholilo v den rozchodu a přetrvalo půl roku i v případě, že se lidé bavili o různých tématech v rámci dalších komunit sítě Reddit. U některých se použitý jazyk nevrátil do normálu ani rok od ukončení vztahu.

Tým akademiků následně porovnal svá lingvistická zjištění s daty uživatelů, kteří si procházeli jinými emocionálními otřesy než těmi vztahovými, a objevili podobné lingvistické vzorce.

"Tento projekt je fascinující, protože můžeme poprvé skrze technologii vidět, jak lidé prožívají rozchod v reálném čase," říká spoluautorka studie Kate Blackburnová. "Jeho důsledky jsou dalekosáhlé, ale na nejzákladnější úrovni nám ukazuje, jak během určitého období reagujeme na ukončení vztahu."