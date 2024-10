Teorie citového pouta: Jste ve vztazích vyděšené dítě, nebo ledová královna?

Teorie attachmentu, neboli v češtině známá i jako teorie citového pouta, slaví úspěchy u terapeutů, ale i na sociálních sítích. Již od 60. let zkoumali psychologové to, jak děti citově přilnou ke svým rodičům a dalším lidem z blízkého okolí a jaký to má do budoucna vliv na jejich další vztahy, včetně těch partnerských. K této hypotéze se před více než dvaceti lety vrátila dvojice výzkumníků, psycholožka Rachel Hellerová a neurovědec Amir Levine z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Společně vydali knihu Citové pouto: Teorie attachmentu v partnerských vztazích, která se stala hitem. Svým čtenářům totiž poskytla jednoduchý návod, jak rozpoznat svůj vlastní styl citového připoutání se k jiným lidem - a pokud rozumíte anglicky, jejich test si můžete udělat i online zde.

Podle této teorie rozpoznání vlastního typu citového pouta vám pomůže nejen najít, ale i udržet spokojený partnerský vztah díky sebepoznání a seberozvoji. Na čtyři hlavní typy citových pout se podívejte do grafiky.