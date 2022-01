Pivo, panák, jídlo. Nejnovější díl Výměny manželek jako obraz čecháčkovství

Čtyřicetiletý horník Vláďa z Orlové se svým velmi kladným vztahem k alkoholu netajil už v rámci desetidenní výměny, kdy do jeho rodiny zavítala "náhradní manželka", šestadvacetiletá Romana z Karlových Varů. "Havíř je havíř a havíř pije. Postará se o rodinu, vydělá a pije," tvrdil otec šesti dětí, jenž neměl problém nalít si panáka nebo otevřít pivo už v průběhu dne.

Když mu Romana vyčítala, že pije hodně, Vláďa přislíbil, že se na jeden den alkoholu vzdá. Předsevzetí sice dodržel, ovšem hned následující den pocítil nutkavou potřebu vše dohnat: "Neměl jsem včera ani kapičku, tak si to vynahradím." "Pivo, panák, jídlo. To je čecháčkovství!" okomentovala to lakonicky jeho přechodná manželka.

S manželovou nadměrnou konzumací alkoholu měla už během výměny problém i jeho skutečná žena Petra. Když se s ní tvůrci po natáčení telefonicky spojili, prozradila, že kvůli manželovu pití manželství zkrachovalo: "Momentálně se rozvádíme. Trvalo to přes dva roky a Výměna mi ukázala akorát to, že stejně bude holdovat alkoholu. Žádná náprava nebyla."

Reality show Výměna manželek, v níž si dvě rodiny na 10 dní a za finanční odměnu 100 tisíc korun vymění manželky, vysílá TV Nova od roku 2005. Na obrazovkách aktuálně běží už patnáctá řada.