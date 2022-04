Na Attenboroughově lodi tvořili oba muži pár. Jako první se oddali na Antarktidě

"Antarktida je úžasná. Jsme spolu 20 let a právě tady jsme pocítili, že je to ideální místo, kde si dát manželský slib. Dokonce jsme si nechali vyrýt souřadnice polohy svatby do našich prstenů," uvedl pro The Guardian dlouholetý námořník Stephen Carpenter, který byl se svým partnerem Ericem Bournem v pondělí sezdán jako první stejnopohlavní pár na tomto kontinentu.

Carpenter i Bourne pracují na Královské výzkumné lodi Sira Davida Attenborougha, která zkoumá tání ledovců a je jednou z nejpokročilejších lodí svého druhu na světě. Oddal je její kapitán Will Whatley na britské výzkumné stanici Rothera na ostrově Adelaide (na kterém mimo jiné žije velké množství Tučňáků kroužkových a tuleňů Weddeleových).

"Jsem velmi pyšný, že jsme prvním párem, který si dal na tomto místě manželský slib," uvedl Bourne, který je společně s Carpenterem zkušeným námořníkem. Společně procestovali svět na různých výzkumných lodích. "Jsme velmi šťastní, že můžeme žít a pracovat v tak neuvěřitelné komunitě a na takovém místě," doplnil.

Organizace British Antarctic Survey, pro niž Bourne a Carpenter pracují, na svém Twitteru uvedla, že je tento den "historickým krokem v rozmanitosti a začlenění v polární vědě". Jejich manželství je registrováno u vlády Britského antarktického území a bude platné ve Velké Británii.

