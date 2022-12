Syndrom mrtvé ložnice. Mileniálové mají radši porno než sex a na vztazích nepracují

Dvaatřicetiletá designérka Martina se s bývalým přítelem nemilovala rok a půl. Sex se podle ní vytratil se ztrátou respektu, intimity a přitažlivosti. "Zkoušela jsem sex iniciovat, ale partner mi tvrdil, že mu nechybí a k životu ho nepotřebuje," říká Martina, která se s partnerem před rokem rozešla. Absence podle ní vznikla špatným nastavením rolí, kdy se o ni přítel často staral spíš jako o dceru. "Sex mi chyběl, kompenzovala jsem si ho používáním sexuálních pomůcek a jednou nevěrou," přiznává se. "Zůstat v takovém vztahu bylo pro mě nepředstavitelné," říká.

Výzkum Kinseyho institutu z roku 2021 napříč Spojenými státy ukázal, že jsou to právě mileniálové v manželských svazcích (tedy lidé narození od 80. let do roku 2000), kteří zažívají problémy spojené s nízkou sexuální touhou. V uplynulém roce se týkala necelých 26 procent. Nárůst klientů v tomto věku potvrzuje také terapeut Jakub Vopelák. "Nedostatek sexu nicméně není hlavním tématem, s nímž mladé páry přicházejí. Tím je vztah jako takový, respektive nespokojenost v něm," uvádí.

Proč dává přednost vlastní ruce?

Více než rok žil ve vztahu bez intimity také devětadvacetiletý sochař Petr. Stejně jako Martina se už s partnerem rozešel. "Sex jsme neměli rok a dva měsíce, pokud nepočítám jeden či dva záchvěvy touhy a sexting. Tím jsme čas od času nahrazovali fyzický kontakt. Psali jsme si, i když jsme byli ve stejném bytě, ale každý v jiné místnosti," popisuje Petr. Absenci sexu první měsíce přičítal antidepresivům, které začal užívat. "Ve vedlejších účincích byl zmíněný pokles sexuálního puzení, takže mi sex a intimita zásadně nechyběly," vzpomíná.

Zatímco jeho partner byl frustrovaný a chtěl situaci řešit, Petr nebyl o problému schopný komunikovat. "Intenzivně jsem chodil na terapie a sžíval se se světem antidepresiv. Čím dál víc jsem se nechtěl o sexu bavit," říká mladý umělec, jehož pohled na celou situaci změnila nevěra. "Stalo se to s mým dnes už přítelem. V tu chvíli mi došlo, že nejde o vedlejší účinek prášků, ale o vyprchání přitažlivosti. Z našeho sexuálně vyprázdněného partnerství se stalo přátelství a spolubydlení. Protože se vytratil jakýkoliv intimní kontakt jako dotyk, obejmutí nebo pohlazení, nebyl to plnohodnotný vztah, který mohl přežít," svěřuje se.

Na sociální síti Reddit pak existuje skupina DeadBedrooms (mrtvé ložnice, pozn. red.), která se popisuje jako "diskusní skupina pro uživatele, kteří jsou ve vztahu postrádajícím sexuální intimitu". "Několik prvních let našeho manželství jsme měli skvělý sexuální život… ale jak zestárnul (teď je mu 30 let), vypadá to, že ho už sex nezajímá," zní jeden z mnoha komentářů. Jiná uživatelka se zase ptá: "Proč dává přednost vlastní ruce před sexem se mnou?"

Mileniálové chtějí všechno a hned

Podle Vopeláka se nedá zevšeobecnit, zda sex ve vztazích chybí častěji ženám, nebo mužům. "Doprošovat se nechce žádné pohlaví. Je to o vzájemném vyladění jeden na druhého a o komunikaci. To je práce, kterou je třeba odvést, aby vůbec nějaký sexuální život byl a aby byl pro obě strany uspokojující," říká. Vyladění přitom popisuje jako "kombinaci zájmu a otevřených otázek. Neexistují žádné kouzelné věty nebo formulace, každý pár je jiný. Ale rozhodně se vyplatí vytrvalost."

Jako základní problém ve vztazích mileniálů vidí to, že mladé muže a ženy nikdo nenaučil, jak vztahy budovat a prohlubovat. "Rozhodně chybí funkční vzory z rodiny a dětství. Tím pádem mají nerealistická očekávání a chybí jim znalosti, jak řešit problémy a neshody," říká. "Mladým lidem na jednu stranu nechybí určitá otevřenost, ve skutečnosti ale postrádají sebedůvěru a neumí naložit s odmítnutím a nesouhlasem. Neumí takové to jemné obrušování hran a přibližování se. Zjednodušeně je jim vlastní přístup 'chci všechno a hned'."

Páry nemají sex, ale sledují porno

Důvodů, které mohou stát za absencí sexu ve vztahu, může být několik. Britský magazín BBC jako hlavní důvody zmiňuje sledování porna, nedostatek sebevědomí způsobený sociálními sítěmi, únavu a stres z práce a rodičovství. "Vztah bez sexu" by se pak dal definovat jako takový, kde si pár užívá intimity méně než desetkrát ročně. Každý člověk by měl mít nicméně své vlastní měřítko - když jeden člen páru sex postrádá, měli by se o tom partneři začít bavit.

Na Vopeláka se nedávno obrátil pár, který měl pohlavní styk jedenkrát za měsíc, každý sám nicméně několikrát týdně sledoval porno. "Racionálně spolu chtěli být, ale emocionálně a sexuálně byl vztah podvyživený. Nebyli na sebe vyladění," popisuje Vopelák, který pár v rámci terapie vedl k tomu, aby si na sebe záměrně a vědomě udělali čas a postupně se "slaďovali a sdíleli".

"A jak tento pár poznamenal, je to práce. Porno jednoduše nezabere tolik času a interakce, nekritizuje. Obecně nejsme moc zvyklí čekat," vysvětluje Vopelák. "Reagovat na své vlastní potřeby je mnohem snazší než zjišťovat a snažit se naplnit potřeby druhého," vysvětluje.

Porno nezabere tolik času a interakce

Že je pornografie snadnější cestou, jak nalézt uspokojení, než se o něj snažit ve vztahu, potvrzuje ředitel projektu NePornu Pete Lupton. "Muži i ženy nám píší, že by chtěli více sexu, ale sledování porna je jednodušší a rychlejší řešení. Nicméně takový přístup může vést až k závislosti," upozorňuje Lupton. Jádrem závislosti je podle něj často únik z reality. "Může jít jak o závažné problémy, které si člověk nedokáže vyřešit, tak na první pohled banální věci. Například když nedokážeme pracovat se stresem, hněvem, osamělostí nebo nudou," vyjmenovává.

Stejně tak Vopelák potvrzuje, že upřednostňování pornografie před reálným sexuálním životem může být příznakem něčeho mnohem hlubšího. "Nejčastěji se setkávám s tím, že muži preferují pornografii před sexem, protože mají neodolatelné nutkání uniknout z reality partnerského vztahu, každodenních povinností a problémů," vysvětluje Vopelák a dodává, že nechuť k sexu může souviset také s touhou po intenzivnějších zážitcích.

Za "mrtvé ložnice" můžou děti

Nízká sexuální aktivita může souviset také se samotným věkem mileniálů, kdy se většina z nich stává rodiči. Podle čtyři roky staré britské studie 61 procent třicátníků uvedla "nižší frekvenci sexuálního života, než by chtěla, protože jim v tom brání péče o malé děti". Jednatřicet procent pak uvedlo, že "ztratili libido od té doby, co se stali rodiči".

Dalším důležitým aspektem je stres spojený se zvyšováním životních nákladů a vytíženým pracovním životem. Data z letošní globální studie firmy Deloitte ukázala, že 38 procent mileniálů pociťuje problémy s mentálním zdravím. Ty plynou z velké míry z úzkosti spojené s prací.

Čím víc spokojenosti, tím víc sexu

Mladé lidi může od radovánek v ložnici odrazovat také nedostatek sebevědomí způsobený právě pornografií a sociálními sítěmi. Porovnávají se s dokonalými fotografiemi na Instagramu a výkony v erotických videích. Touha být na sociálních sítích perfektní se může přenášet také do ložnice, říká studie z roku 2016.

Nejlepším okořeněním sexuálního života je podle Luptona přestat se sledováním porna a začít s partnerem komunikovat o společném sexuálním životě. "V tom mohou pomoci různé publikace nebo třeba erotické hry pro páry," doporučuje. Podle Vopeláka je základem oživení sexuálního života práce na vztahu - investovat čas, trpělivost, energii a pozornost. "Prakticky pomalu zkoušet, co komu vyhovuje," říká a upozorňuje, že je důležité, aby se pár zbavil představy, že sex musí být hned skvělý a dokonalý. "Není to tak, že více sexu znamená spokojenější pár, ale je pravděpodobné, že spokojenější pár bude mít více sexu," uzavírá.

Video: Porno byla závislost, nešlo přestat ani v manželství. Teď pomáhám druhým, říká Lupton (10.10.2020)

Ze sledování porna se stala závislost, nedokázal jsem přestat, přestože jsem chtěl. Byl jsem schopen sledovat pornografii několikrát denně. | Video: Emma Smetana, DVTV