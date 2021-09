Dobrý plat a finanční zajištění umí partnerský vztah pohřbít. Studie ukazuje proč

Výsledky nového zahraničního výzkumu ukazují, že lidé, kteří odvozují svou hodnotu od toho, kolik peněz vlastní, mají větší konflikty v partnerských vztazích, což následně vede k nespokojenosti.

Problémy s financemi jsou jedním z nejčastějších důvodů napětí ve vztazích. Zatímco několik studií potvrzuje, že páry zažívající finanční krizi se častěji hádají, zmíněná studie z ledna letošního roku ukazuje, že páry mohou zažívat konflikt, aniž by měly skutečné finanční potíže.

Deborah E. Wardová a její tým výzkum postavili na předpokladu, že důvodem finančního konfliktu může být také tendence jednotlivce budovat svou sebeúctu na finančním úspěchu. Studie navazuje na její předchozí práce, v nichž zkoumala, zda lidé odvozují svou sebeúctu od finančního úspěchu.

"Jsem fascinovaná teoriemi, které říkají, že lidé odvíjí svou hodnotu z různých sfér života. Zatímco pro některé je důležitý studijní úspěch či fyzický vzhled, pro jiné jsou to zase finance," vysvětlila Wardová, která působí na katedře psychologie Saginaw Valley State University ve Spojených státech. "Všimla jsem si, že jedinci, pro které byly důležité finance, reportovali menší míru propojení s ostatními lidmi," dodává.

Spokojenost ve vztahu kvůli penězům klesá

Výzkum publikovaný v lednu tohoto roku tak vycházel z premisy, že lidé, kteří věnují pozornost financím, poskytují méně pozornosti potřebám svého partnera. Odborníci tak dotazováním přišli na to, že partnerské konflikty spojené s peněžní otázkou pak měly za následek nižší spokojenost v soukromém životě.

V rámci studie byly dotazovány dvojice mající vážný vztah. Ty odpovídaly na otázky, jak často mají finanční neshody s partnerem, zda jsou ve vztahu spokojení a jestli během posledních šesti měsíců prožívali obtíže spojené s penězi. Zkoumané páry také měly vyznačit na stupnici, do jaké míry zakládají svou sebeúctu na finančním úspěchu.

Další částí výzkumu byla deníková studie trvající šest týdnů, v rámci níž respondenti jedenkrát týdně vyplnili dotazník. Výsledky ukázaly, že pokud respondent v daný týden svoji hodnotu od financí odvíjel více, pár zažíval také větší množství hádek.

"Není to tak, že by touha po penězích či pozitivní vztah k nim byly špatná věc. Problém může nastat, když daná osoba vnímá finanční úspěch jako základ toho, co z něj dělá dobrého a hodnotného člověka. Z toho pak může plynout jeho zranitelnost a zdroj konfliktů," uzavřela Wardová.

