10 tipů, jak být sexy: Co se mužům (ne)líbí na ženách

Zamysleli jste se někdy nad tím, co vlastně znamená "být sexy"? A jaký je rozdíl ve vnímání toho slova? Každý a každá to pravděpodobně cítí trochu jinak, existuje však několik "obecných" pohledů na to, co se líbí a co ne. Konkrétně - co muži vnímají na ženách jako přitažlivé a co má přesně opačný účinek.