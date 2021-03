"Dnes ne, miláčku." Už víme, jak náš sexuální život pozměnila rok trvající pandemie

Po roce plném lockdownů, domácího vzdělávání, sociálního distancování a stresu zásadně trpí náš sexuální život. Pokud měl někdo v této oblasti problémy předtím, pandemie je pravděpodobně ještě prohloubila. Ve studii, která vznikla minulý rok na americké univerzitě v Indianě, více než polovina respondentů uvedla, že frekvence jejich sexuálních aktivit značně poklesla. Můžeme s tím něco udělat, nebo si musíme počkat, než pandemie a s tím související omezení skončí?

Velkým rozdílem oproti minulým letům je to, že nejsme zvyklí na permanentní přítomnost partnera. Jsme s ním najednou 24 hodin denně uzavření na jednom místě, ať už je to byt, dům, či chalupa na samotě. "Dříve se partner převlékl do hezkého oblečení, upravil se a vydal se do práce. Vidět ho v jiném světle a být chvíli bez něj v nás vzbuzovalo touhu. Nyní, když ho vidíme po celý den ve vytahaném pyžamu za počítačem, není to pro většinu z nás zrovna scénář vyvolávající touhu," podotýká Laura Vowelsová, sexuální a vztahová terapeutka.

Vášeň klesá s vytahaným pyžamem

Pandemie přinesla do sexuálního života lidem mnohem více překážek nežli jen vytahaná pyžama. "Páry si v minulosti vytvořily návyk, kdy k sexu dochází každou středu ráno, když děti chodí do školy. Zničehonic byly ale děti doma, takže příležitosti, které lidé dříve měli, tam už nejsou," říká Vowelsová.

V článku deníku Guardian čtyřiačtyřicetiletý Anthony přiznává, že věřil tomu, že jim s manželkou koronavirová doba do jejich sexuálního života přinese samá pozitiva. To, že to byl naivní úsudek, přiznává dnes se smíchem. "Lidé se bojí o své zdraví či o zdraví svých blízkých. Ze dne na den mohou ztratit práci. Nevídají se s přáteli ani s rodinou. Lidé jsou tak více rozptýlení, mají rušivé a negativní myšlenky a to vše značně ovlivňuje jejich sexuální život," vysvětluje psychosexuální terapeutka Kate Moyleová, která má mimo jiné i svůj vlastní podcast The Sexual Wellness Sessions.

Tyto faktory, které s sebou koronavirová doba do vztahů přinesla, Anthony opomněl. "Nikdy jsem si neuvědomil, jak stres a nedostatek času sám na sebe ovlivní mou sexuální touhu," přiznává oslovený Brit.

Omezení má i své světlejší stránky v ložnicích

Okolnosti způsobené omezeními donutily mnoho párů k rozchodu. U osmadvacetiletého Davida to byla právě pandemie, jež urychlila konec jeho vztahu. "Při lockdownu jsme se milovali jednou za měsíc a to pro mě byl problém," vzpomíná. "Sex je opravdu důležitý. Kdykoli jsem se o něco pokusil, byl jsem odmítnut," dodává.

Podobné situace se nyní odehrávají v ložnicích celého světa. Zmíněná studie z Indiany na jednu stranu zjistila pokles sexuální aktivity u více než poloviny respondentů, na druhou stranu vyšlo najevo, že jeden z pěti respondentů v této době vyzkoušel něco nového. Často se jednalo o vyzkoušení nové sexuální polohy nebo například tzv. sextingu, což je způsob, jakým lidé mohou mezi sebou komunikovat, předávají si fotografie, videa a zprávy intimního či sexuálního obsahu nejčastěji skrze osobní zprávy.

To je i případ třiadvacetileté Catherine, kterou pandemie dovedla ke koupi prvního vibrátoru. Nezadaná Catherine svou sexuální touhu po dobu koronaviru popisuje deníku Guardian jako horskou dráhu - nahoru a dolů. První lockdown strávila ve venkovském domě svých rodičů. "Byl to takový zabiják nálady, moje sexuální touha byla na bodu mrazu," vzpomíná mladá Britka. Když bylo zakázáno setkávání lidí, její sexuální touha se rapidně zvýšila. "Je to klasická věc. Pokud něco nemůžete mít, chcete to ještě víc." Napomohla tomu podle ní i televize, kterou pravidelně sleduje. "Jste bombardováni veškerým tím sexuálním obsahem a nemůžete s tím nic dělat," říká.

Intimní chvilky plánujte, pomoct může i společné vaření

Moyleová navrhuje zadaným lidem k této situaci přistupovat společně jako pár: "Společně se podívejte na web se sexuálními hračkami nebo si poslechněte podcast o sexu a mluvte o tom. Berte to jako příležitost dozvědět se o sobě něco nového. Nemusíte se spolu nutně věnovat pouze aktivitám, které přímo souvisí se sexem, můžete se vrhnout třeba do společného vaření. Takto kvalitně strávený čas ve vás může nakonec bez jakéhokoli tlaku vyvolat touhu po tom druhém."

Podle vztahové terapeutky bychom si měli i intimní čas plánovat. "Děláme to se vším ostatním v našich životech, proč bychom to nemohli dělat se sexem a vztahy?" dodává Moyleová.

Velkou překážkou může být i technika. Mít telefon v ruce 24 hodin denně je pro někoho to samé jako být nonstop v práci. Nejenže nejsme schopni svému partnerovi věnovat pozornost, zároveň nás toto neustálé připojení k internetu a práci může velmi snadno dovést k úzkostem a zvýšenému stresu. Moyleová doporučuje určit večer bez telefonu nebo úplné vykázání takové elektroniky z ložnice.

Nezapomínejte však, že nemít sex je zcela v pořádku, zvláště pak během pandemie. "Pokud vás neznepokojuje vaše snížená sexuální touha a nezpůsobuje vám to potíže ve vztazích, pak to není problém," uzavírá Vowelsová.