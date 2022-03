BLOG Fandimámám: Známky patologických jevů ve vztahu

Poznali jsme se přes internet, láska po několika písmenkách. Pak najednou bylo v plánu první setkání. Už tenkrát jsem měla zbystřit, proč jsem vlastně musela jet já za ním přes půlku republiky? Proč nepřijel on za mnou? V tu chvíli mi srdce vydalo impulz - buď v klidu, je úžasný a má svůj byt, ty přece bydlíš ještě u rodičů. Byla to pravda, hned jsme se začali bavit o svatbě a mě nějak nenapadlo, že to je na prvním setkání trochu rychlé, opravdu jsem byla zaslepená a neviděla doprava ani doleva. Prostě to bylo dokonalý. Moje duše se rozdělila na 2 části - jedna vysílala varovné signály a druhá jí v tom bránila. Jak už to v takových vztazích chodí, naivita a zaslepenost vždy vyhraje.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Teď už třeba vím, že vždy je důležité poslouchat nejdřív varovné signály a trochu pochybovat i přes to, že vše vypadá dokonale, ale na to už je pozdě. Vše se vyvíjelo strašně rychle, během pár dní byl domluven termín svatby, při vyplňování dotazníku bylo vše špatně - sakra, on mi lhal, lhal mi v tak podstatných věcech. První byl věk, ve kterém si ubral 5 let. Tvrdil mi, že je svobodný, a teď najednou v dotazníku rozvedený. Lucko, dej zpátečku, dokud můžeš, a ze všeho pěkně rychle vycouvej a uteč, jak nejrychleji umíš. Byla jsem tak hloupá, poprvé mě uhodil ještě před svatbou. Ale moje růžové brýle nešly sundat, tak jsem si vše obhajovala třeba tím, jak má problémy s bývalou manželkou. Neřekl mi o ní, protože se styděl, vždyť ona je fakt hrozná. Lhal mi o věku, ale nebudu se ptát, prostě se bál, že je na mě starý.

Věřím, že ty facky skončí, až bude po svatbě. Všechno je to ze stresu, který prožívá kvůli bývalé manželce, která ho očerňuje, protože ho chce zpátky.

Opravdu se stalo a já jsem se po třech měsících vdala. Fajn, teď už bude ten život jen krásnější. Už máme jen jeden druhého a tím to končí. Ale omyl, tím to teprve začíná.

Z krásného vztahu, kdy jsem si tu krásu pouze vsugerovávala a namlouvala si, že mi nadává, protože je nešťastný, že mě bije, protože má strach…, se stala nehezká zkušenost plná fyzického, psychického i sociálního násilí. Jediné, co mi tento vztah dal, jsou mé krásné dcery. Byla to velká škola života.

Dívejme se proto ihned od začátku na indicie, které nám ukazují, že je něco špatně. Když si nevíme rady, můžeme si nechat poradit v rodině, u přátel, ale i u odborníků. Nenechme se izolovat od těch, které máme rády.

Po mé osmileté manželské lásce mi hodně pomohly holky z www.fandimamam.cz. Koukněte se i vy a můžete si vybrat maminku samoživitelku, které byste chtěli třeba pomoct.

Autor: Lucie Martinková