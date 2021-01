BLOG Fandimámám: Vánoce jako magnet aneb svátky jako past na rodiče

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Dokážu pochopit maminky, když se trápí, protože nemohou dětem splnit jejich přání, i když se o to upřímně snaží. Mám za sebou něco podobného. Synovi je 6 let a stejný scénář se v podstatě opakuje několik let. Trpělivě vysvětluji a objasňuji, snažím se domluvit na kompromisu. Problém je ale v tom, že dospělí a děti považují za důležité většinou něco jiného. Zatímco maminky touží v rámci možností vytvořit příjemnou atmosféru, zabezpečit plný stůl, děti se nemohou dočkat překvapení pod vánočním stromem. Někdy je zklamání veliké - dětí, a pak i rodičů.

Mediální masáž před Vánocemi je silná a jen málokdo jí unikne. Před rodiči stojí nelehký úkol. Vysvětlit svým potomkům, že a) to nepotřebují a b) na to nemáme peníze. Hledat hodnoty mimo televizní obrazovku a propagační letáky je v konzumní společnosti čím dál obtížnější. Děti se nechají také snadno zlákat svými kamarády a spolužáky. Často jde o tlak jen z další strany. Srovnávání funguje a nejednou je příčinou svárů, ale i bolesti.

A jak to mají děti samoživitelů? Pro ně platí omezení ve více směrech se společným jmenovatelem, kterým je nedostatek financí. Nejen rodiče, ale i děti si musí často vybrat mezi tím, co koupit, co si dopřát a co oželet. Nikdo z nás nedostane vždy to, co chce. V tom mohou být rodiče pro své děti dobrými učiteli. Tím, co zvolí a svou skromností, která pomáhá nechtít nemožné, a přesto může být člověk spokojený.

Vánoce jsou však zvláštní dobou obdarování. Naštěstí stále vedle konzumu každý rok ožívá křesťanská tradice a poselství vložené do svátečních dnů. Solidaritu, sounáležitost a soudržnost mezi lidmi podporují jednotlivci i skupiny. Charitativní organizace svými projekty, nadace svými sbírkami, obchodní řetězce a podnikatelé svými finančními i materiálními dary.

Milé maminky, milí tatínkové, netrapte se tím, že svým dětem nedokážete splnit jejich tajná přání. Jsou tu jiní, kteří vám rádi pomohou. Neostýchejte se proto dát o sobě vědět. Být spolu, být zdraví a mít se rádi je nejvíc! Arabské přísloví praví - nejbohatší není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo toho nejméně potřebuje.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr, Fandi mámám je tu pro vás nejen o Vánocích, ale po celý rok. Podporujeme maminky samoživitelky především materiálně. Zprostředkováváme od dárců věci, o které si maminky pro sebe a svoje děti napíší a které jim pomůžou překonat tíživou situaci. Nebo jim pomohou splnit sen svému dítěti nebo jim umožní odrazit se od dna. Z ušetřených peněz pak samoživitelky mohou vytvořit právě rezervy, které jim pomohou lépe vycházet s rodinným rozpočtem. Pokud jste samoživitelkou nebo znáte maminku, která zůstala na děti sama a potřebovala by pomoc, podívejte se na to, jak ve Fandi mámám pomáháme, a ozvěte se nám www.fandimamam.cz/pro-samozivitelky/.

Text: Martina Macková