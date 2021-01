"Každá chvíle s tebou je požehnáním." Obama se neostýchal zveřejnit milostný vzkaz

V neděli 17. ledna oslavila bývalá první dáma USA Michelle Obamová 57. narozeniny a její manžel Barack Obama jí na svém instagramovém účtu vyznal lásku pod fotografií, na které je mladá Michelle.

"Šťastné narozeniny mé lásce, partnerce a mé nejlepší přítelkyni. Každá chvíle s tebou je požehnání. Miluju tě," napsal bývalý prezident Spojených států, kterého tento rok čekají šedesáté narozeniny.

Minulý rok v říjnu pár oslavil osmadvacáté výročí svatby a Michelle se na svých sociálních sítích také nebála vyjádřit své city. "Osmadvacet let s tímto mužem. Miluju Baracka Obamu pro jeho úsměv, pro jeho povahu a jeho soucit. Jsem vděčná, že byl mým partnerem během všeho, co nám život připravil. Tento rok si přejeme jedinou věc - vyberte si jednoho člověka, který by pravděpodobně nevolil, a přijměte jej, ať jde k volbám. Pak nám o tom napište v komentářích. Miluju tě, Baracku," napsala vloni Michelle.

K narozeninám bývalé první dámě popřála také první viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová. "Veselé narozeniny. Děkuji, že jsi vynaložila každý kousek sebe, aby jsi posílila budoucí generaci lídrů. Naše země i já jsme lepší díky tobě."

Obamová na narozeninová přání odpověděla na svém Instagramu hned v neděli večer. "Děkuji vám všem za krásná narozeninová přání! Vím, že byl uplynulý rok náročný pro nás všechny, a doufám, že na sebe dáváte pozor a nacházíte potěšení v maličkostech. Miluju vás všechny," napsala bývalá první dáma, která se ve středu se svým mužem připojí k rodinám Clintonových a Bushových během inaugurace Joea Bidena.

Bývalá první dáma minulý rok rozjela také vlastní podcast The Michelle Obama podcast, ve kterém otevřeně mluví o svém manželství a o tom, že téměř třicet let manželství nebyla vždy procházka růžovým sadem. "Byly tady momenty, kdy jsem měla chuť Baracka vyhodit z okna. To říkám proto, že je normální ve vztahu zažívat i opravdu intenzivní negativní pocity. Ale to neznamená, že to musíte skončit, i když mohou tato období trvat dlouho, třeba i roky," řekla v podcastu jednu ze svých rad pro dlouhé a trvalé manželství.