Výstavy, vzducholoď i programy pro rodiny – to vše a mnohem víc čeká v Centru DOX

Jak stručně představit DOX v Praze 7? Není to muzeum ani galerie, je to kulturní centrum, kde na vás čekají nejen výstavy současného umění. Pohlédněte na současný svět z jiné perspektivy a jinýma očima - ať už očima umělců, nebo pohledem svých dětí.

Tohle je úlet. Ze stereotypu.

Píše se rok 2001 a z opuštěných továrních budov v probouzející se pražské čtvrti Holešovice by mohly být luxusní byty. Sázka na jistotu. Ale investor Leoš Válka si v jedné chvíli řekne ne a začne si plnit sen - sen o prostoru pro prezentaci současného umění, jaký v Praze už desítky let chybí. Centrum DOX, největší nezisková soukromá kulturní instituce v České republice, se otvírá veřejnosti v říjnu 2008.

Ztratili jste se? Abyste se našli, musíte se nejdřív ztratit.

Na 3 000 m2 se můžete bezpečně ztratit. Architekt Ivan Kroupa prostor citlivě upravil a budova DOXu byla po svém otevření zařazena mezi nejvýznamnější stavby světa roku 2008. Dopřejte si trochu bloudění a objevování zajímavých pohledů a průhledů na Holešovice. Cestou do výstavních prostor se občerstvěte v kavárně, prolistujte si knihy v knihkupectví nebo si kupte český šperk v DOX by Qubus. Odpočinout si od ruchu velkoměsta můžete na terasách, ve všední dny i na zelené šikmé střeše sálu DOX+, která se každou středu až do 15. září promění v letní kino. Bez nadsázky tu lze strávit celý den a nechat čas plynout jiným tempem.

Umění je tak jednoduché nebo tak složité, jak si ho uděláte.

Pokud ve vás současné umění vzbuzuje (mírné) obavy, nebojte se je odložit ještě před vstupem. Výstavy v DOXu nejsou pro zasvěcené, ale pro všechny, kdo se dívají na svět očima otevřenýma. Kouzlo umění tkví i v tom, že dokáže přinášet jiné pohledy na aktuální témata, než se kterými se běžně potkáváme.

Nedotýkejte se umění. Umění se dotkne vás.

Součástí všech výstav v DOXu je doprovodný program.

- od komentovaných prohlídek až po fyzické divadlo. A protože nejdůležitější nejsou věci, ale zážitky, značný prostor věnují v DOXu rodinám a dětem. O víkendech se tu konají výtvarné dílny pro všechny generace, ve všední dny kroužky i vzdělávací programy pro žáky a studenty.

Zavřete oči. Jinak tohle neuvidíte.

V roce 2016 se na střeše DOXu objevila výjimečná architektonická intervence - přes 40 metrů dlouhá dřevěná vzducholoď Gulliver. Autory jsou architekt Martin Rajniš a zakladatel a ředitel DOXu Leoš Válka. Do vzducholodi můžete vystoupat kdykoli v otvírací době. Nechte se fascinovat její monumentalitou a dopřejte si výlet do světa fantazie.

Je tohle konec? Ne, to je začátek.

DOX ročně připraví asi 15 výstav a stovky doprovodných programů. Dramaturgie, která překračuje žánr výtvarného umění, si vyžádala další prostor, a tak komplex budov na rohu ulic Poupětova a Osadní před dvěma lety doplnil multifunkční sál DOX+. Můžete si sem zajít na koncert soudobé vážné hudby i ruského hip hopu, taneční nebo divadelní představení, filmovou projekci. Potřebujete snad ještě víc argumentů, že DOX není jen galerie?