Vyrazte s českými herečkami do Cukrárny, kterou vede Veronika Žilková

Třináctidílný seriál Cukrárna startuje na Televizi Seznam 29. května od 20:10 hodin. I vy si tak můžete posedět u šálku dobré kávy a sladkého zákusku s Veronikou Žilkovou, Ivou Janžurovou, Janou Štěpánkovou či Naďou Konvalinkovou.

Prožijete životní útrapy i radosti maminky čtyř dětí, která se snaží zuby nehty zachránit malou pražskou cukrárnu. V hlavní roli Radky Sladké, která se za žádnou cenu nechce vzdát svého snu, se představuje Veronika Žilková. Naštěstí jsou tu tři dobré víly, které jí pomohou nejen s cukrárnou, ale i s rodinnými starostmi. Janžurová, Štěpánková, Konvalinková aneb Bláža, Olga a Dana září v rolích roztomilých, zkušených a životem ostřílených babiček, které si vědí rady v každé situaci. Jak budou vypadat další životní kroky Radky Sladké a její rodiny? To se dozvíte ve sladce laděném seriálu Cukrárna, který startuje na konci května na Televizi Seznam.

Hlavně nepřibrat!

Vejít do cukrárny a nezakousnout se do něčeho sladkého by byl hřích. Trávit ale mezi věnečky, punčovými řezy a roládami dlouhé natáčecí hodiny, to už doslova není žádný med! Herečky se musely při natáčení držet, aby až moc nepodlehly sladkému pokušení. Zejména Naďa Konvalinková při natáčení vtipkovala, že u ní je to snad už jedno, že její váha už se nedá překročit. Přiznala ale, že rekvizitáři dávali bedlivý pozor, aby herečky nechaly nějaké ty dortíčky i pro seriálové záběry.

Stejná role, čtyři seriály

V seriálu Cukrárna, v režii Dušana Kleina podle Jana Míky, se objevuje i řada dalších známých českých tváří - Simona Stašová, Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Václav Postránecký, Oldřich Navrátil či Jan Přeučil. Někteří z nich se potkali i v jiných seriálech, naprosto unikátní postavou je však role Luby Skořepové alias trafikantky Plecité. Ta se totiž objevila už v Míkových seriálech Náměstíčko, Náves, Příkopy či Šípková Růženka. "Z úcty k jedinečné herečce ji beru s sebou ze seriálu do seriálu a b roli trafikantky Plecité tak prostupuje napříč českými seriály," vysvětloval scenárista Míka. V seriálu Cukrárna se ale Skořepová objevila v roli Plecité naposledy, i když možná čekala roli větší. V době natáčení jí bylo úctyhodných 87 let: "Moje generace by už měla hrát duchy na nebesích, ale já na umření nejsem, zvládla bych i roli s větším prostorem," komentovala v době natáčení svou roli Skořepová.