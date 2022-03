Vychutnejte si všechny barvy jara s Huawei nova 9 SE

Abychom si tuto jarní krásu navždy uchovali, není nic jednoduššího než vybavit se kvalitním fotoaparátem a vyrazit ven. Jaro v tom nejlepším světle zachytí Huawei nova 9 SE.

Jednou z výhod fotografování pomocí chytrého telefonu je bezesporu praktičnost. Máte ho všude s sebou a kvalita rozlišení se s neustálým vývojem a inovacemi posouvá na čím dál tím lepší úroveň. Na to reaguje i novinka Huawei nova 9 SE, která kromě stylového designu, zajímavých funkcí a skvělému výkonu, přichází se špičkovým fotoaparátem jako dělaným pro každodenní fotografování. Pak kdykoli vyrazíte na jarní procházku parkem nebo třeba rovnou na výšlap, vždy stačí jen sáhnout do kapsy a zvěčnit si tu krásnou podívanou, kterou rozkvetlá příroda nabízí.

Do ulic jarní Prahy s novým smartphonem Huawei v kapse se vydala i zpěvačka Elizabeth Kopecká a posuďte sami, jak jí to slušelo.

Fotoaparát pro každou příležitost

Díky mimořádně vysokému počtu pixelů umožňuje hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx a clonou f/1,9 zachytit nevšední momenty a vy tak můžete plně popustit uzdu své tvůrčí fantazii. Ať už fotografujete krajinu, portréty, architekturu nebo jiné motivy, dokáže Huawei nova 9 SE zaznamenat přesně to, co vidíte před očima, se všemi detaily.

Co se vysokého rozlišení týče, hraje při focení klíčovou roli fotografický senzor. Huawei nova 9 SE je vybaven 1/1,52" senzorem, který zajišťuje špičkové rozlišení a výbornou světelnou citlivost. Výsledkem je skvělá kvalita obrazu i za slabého osvětlení. Pokud naopak fotíte za dobrého světla, můžete manuálně spustit režim s vysokým rozlišením pixelů a pořizovat snímky v kvalitě celých 108 Mpx. Záběry pořízené pomocí této funkce vynikají čistými detaily, a to i když budete používat zoomování.

Na Huawei nova 9 SE se můžete spolehnout při fotografování ve všech různých situacích. Pokud pořizujete rozsáhlé záběry, oceníte, že má 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát zorné pole neuvěřitelných 112 stupňů a zachytí tak celou scenérii v jediném snímku. Naopak 2 Mpx makroobjektiv umožňuje zaznamenat každý viditelný detail. Proto ať už vás při jarní procházce pozastaví kvetoucí pampeliška nebo si naopak chcete zaznamenat daleký výhled na zelenající se krajinu, pro obojí je Huawei nova 9 SE výborným parťákem.

Kreativitě se meze nekladou

Když už máte po ruce chytrý telefon, co si poradí s všemi možnými záběry, a příroda je v plném rozkvětu, stačí akorát vyrazit ven a pustit se do kouzel. Jak ale na opravdu dechberoucí záběry? Pokud jste ochotni si přivstat, zaručeně se vám podaří pořídit ty nejromantičtější snímky při východu slunce. Můžete se pustit i do menšího projektu a zaznamenávat časosběrné fotografie. Vyberte si například strom v blízkosti vašeho domova, každý týden ho vyfotografujte a sledujte, jak se v průběhu jara mění.

Přírodu zahalenou hávem mystična můžete zaznamenat při brzkých procházkách, kdy je třeba pole, les nebo louka ještě pod ranní mlhou. Spolu s prvními paprsky vám takový výjev umožní vytvořit opravdu krásné obrazy.

Posuňte své hranice

Model Huawei nova 9 SE je důkazem, že se v chytrém telefonu může ukrývat mnoho zajímavých funkcí a s kterým může být i každodenní fotografování vaší malou radostí. Díky vysokému rozlišení hlavního fotoaparátu můžete pořizovat skvostné fotografie nejen v jarním období a nezáleží, jestli toužíte zachytit ty nejmenší detaily, nebo rozsáhlé scenérie.

HUAWEI nova 9 SE je v prodeji za cenu 8499 Kč od 21. 3. 2022 v černé, modré a později i bílé barvě ve verzi dual SIM.

V rámci akce na podporu prodeje zákazníci získají až do 3. 4. 2022 k nákupu telefonu jako dárek HUAWEI WATCH Fit NEW.

Více informací najdete na: https://consumer.huawei.com/cz/offer/new-product/