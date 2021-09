Vůně za všechny prachy? Omyl! Parfémy nemusí stát majlant

Menší koncentrace = menší cena

Pokud toužíte po značkové vůni, ale nemůžete se přenést přes číslo na cenovce, poohlédněte se po variantě s menší koncentrací vonné složky. Ty jsou ve složení vůně totiž to nejdražší, zbytek je většinou voda a alkohol. Parfémy (parfum) obsahují vonných složek nejvíce a jsou proto nejdražší, parfémovaná voda (eau de parfum) má koncentraci nižší asi o polovinu a toaletní vodu (eau de toilette) tvoří vonné esence jen z 4-8 %. Menší koncentrace sice znamená, že vůně není tak intenzivní a vydrží kratší dobu, rozdíl v ceně mezi parfémem a toaletní vodou je ale i několik set korun. Méně koncentrovaná voňavka se navíc lépe aplikuje, nehrozí totiž tolik, že to přepísknete.

Šetřit se nevyplácí

Při aplikaci voňavky platí, že méně je více. Chcete přece, aby se kolem vás vznášela rafinovaná aura smyslnosti a elegance, ne toxický oblak rušivý pro vaše okolí. Přesto se nevyplatí si voňavky úzkostlivě šetřit. Stejně jako všechny kosmetické přípravky, i vůně mají omezenou životnost. Aromatické složky se časem rozkládají a parfém nebo toaletní voda bude po nějaké době vonět jinak, než když jste ji použila poprvé. Jak dlouho je voňavka „oukej“, prozradí piktogram otevřeného kelímku na obalu. Číslo v něm říká, kolik měsíců od otevření je garantovaná bezpečná doba pro používání. Vůně si proto raději kupujte v malých baleních. Jednak je to levnější, jednak máte jistotu, že je stihnete spotřebovat včas.

Nechte se odměnit a ušetřete

Nejrafinovanější způsob, jak ušetřit při nákupu vůní, je ovšem využít cashback od Tipli.cz a nechat si za nákup zaplatit. Tento webový portál vás totiž odmění za nákupy v partnerských e-shopech. Stačí rychlá bezplatná registrace a za každý online nákup získáte několik procent ceny zpět jako odměnu. Hlavní je se do e-shopu vždy prokliknout z jeho profilu na Tipli. Jestliže tápete s výběrem internetové drogerie či parfumerie, usnadní vám nákup produktové tipy na dámské vůně. Jakmile se prokliknete do obchodu, probíhá nákup úplně normálně, jen si předtím nezapomeňte vypnout případný adblock, který by mohl předání informací mezi obchodem a Tipli (nutné pro výpočet odměny) zabránit. Jinak vám v ušetření peněz už nic nebrání. Ani aktuální slevové rozmary prodejců, protože cashback můžete získat i bez akčních nabídek v obchodě.