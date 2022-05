Eurovision Song Contest 2022: Podívejte se na fotky všech vystupujících

V druhém semifinálovém kole soutěže Eurovision Song Contest 2022, které se konalo ve čtvrtek 12. května v Turíně, vystoupilo osmnáct interpretů. Mezi i nimi český zástupce We Are Domi v čele s Dominikou Haškovou. Tříčlenné sestavě se podařilo probojovat se do finálového kola, které se uskuteční v sobotu 14. května. Podívejte se na fotky ze všech představení.