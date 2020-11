V 16 letech pokořila rekordní milník TikToku, namísto kapesného si vydělává miliony

Teprve šestnáctiletá influencerka z Norwalku Charli D'Amelio se může pochlubit rekordním počtem sledujících. Na čínské sociální síti TikTok se jí jako první osobě v historii podařilo získat 100 milionů fanoušků.

Počet jejích sledovatelů je podle informací samotné sociální sítě dvakrát větší, než jakou má na TikToku americký herec Will Smith, třikrát větší, než čím se chlubí Dwayne Johnson. Mladá dívka z Connecticutu dokonce čtyřikrát překročila svým počtem fanoušků i americké zpěvačky, jako je Selena Gomezová nebo Ariana Grandeová.

Milníku předcházely vyjádřené emoce

Jak upozorňuje britský server BBC, tento milník přišel několik dní poté, co se snažila napravit svou chybu v chování, které se dopustila v reality sérii s názvem Večeře s D‘Amelios. V jednom díle se internetová celebrita podle fanoušků chovala neuctivě s osobnímu šéfkuchaři, který připravoval večeři. Na protest přestalo D'Amelio sledovat přes 600 tisíc fanoušků, na což mladá influencerka zareagovala emocionálním vyjádřením ve videu, ve kterém se omlouvala za své jednání a slíbila, že se polepší.

Jakmile překročila magický počet fanoušků, který doposud žádný uživatel TikToku nedosáhl, na svém twitterovém účtu poděkovala svým podporovatelům: "Sto milionů lidí mě podporuje… Nemůžu tomu uvěřit, že je to skutečné," napsala.

Začátky jako každý jiný, výdělky v milionech

Šestnáctiletá Charli D'Amelio začínala na TikToku jako většina internetových nadšenců - sdílela videa, na kterých zachycovala svůj tanec v ložnici. Její profil ale i mimo TikTok raketově vzrostl na své popularitě a v dubnu tohoto roku se stala první osobou, která zasáhla 50 milionů sledujících.

V roce 2019 se jako debutantka podílela na dabování animovaného filmu Stardog and Turbocat, kde se hlasově setkala s velšským hercem Lukem Evansem či Gemmou Artertonovou.

Začala také spolupracovat s globálními značkami z módního a kosmetického průmyslu a také se po ní v americkém populárním bistru Dunkin Donuts pojmenoval jeden drink.

Na začátku prosince se má na pultech amerického knihkupectví objevit také její prvotina, kniha Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real.

Podle časopisu Forbes jí takové obchody vydělaly za poslední rok zhruba 4 miliony dolarů.